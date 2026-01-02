Украина-2026. Прогноз: что может измениться в политике и обществе

Когда мы говорим об Украине в 2026 году, мы (кроме войны) преимущественно мыслим в категориях выборов и персон. И это неправильно кардинально.

1. Повестку дня в общенациональном масштабе могут задавать только Президент (пока исключительно через призму внешней политики) и антикоррупционеры (несмотря на низкую электоральную поддержку). Все остальные игроки пока, как максимум, живут в повестках своих электоральных пузырьках и пробуют играть преимущественно на консолидацию своего избирателя, в том числе из-за очернения оппонентов.

2. Пока единственной объединяющей и мобилизующей историей для всей нации есть страх прихода россиян. При этом в стране в принципе отсутствует более широкий интеллектуальный диалог о будущем. И пока нет никакой политической силы, готовой именно к диалогам о будущем. Это один из основных вызовов для страны.

3. Общество, к сожалению, все больше будет закрываться в относительно небольшие пузырьки (не обязательно политические). Отсутствие картины будущего всегда приводит к тому, что этот вакуум чем-то заполняется. Есть большая угроза, что этот вакуум будет восполняться агрессией. Пока это будет лишь скопление данной злости, но не исключено, что в определенных моментах она будет прорываться.

4. Следующий год станет годом углубления управленческого кризиса. И это не будет зависеть от того, пройдут выборы или нет. Украина уже много лет живет в системном управленческом кризисе, корни которого уходят от ручного управления и системы арбитража периода Кучмы. К сожалению, сегодня эта система устраивает элиты и никто не хочет даже поставить диагноз, не говоря уже о попытках подумать, а как эту проблему можно решить.

5. Коррупция – производная от управленческого кризиса, ведь главным источником коррупции является государство, а не определенные персоны. В то же время антикоррупционная система заточена не на системное решение проблемы, а исключительно на персональные вопросы, позволяющие создавать громкие скандалы и даже изменять политическую коньюнктуру, но не предполагает даже приближение к решению системных вопросов. И здесь вина лежит прежде всего на политиках и экспертной среде, устраиваемых таким положением вещей.

6. 2026 приведет к усилению влияний Запада на кадровую политику государства. Это не даст ни одного управленческого эффекта, а сама государственная система все больше будет атомизироваться.

7. Верховная Рада побоится принимать закон о НДС для ФЛП.

8. В стране ускорится отток детей не только из-за неопределенности, но и из-за того, что принято решение о резком уменьшении школ, где можно учиться после 9 класса.

9. Конфликты военные – не военные могут возникать в послевоенный период. До этого их вероятность невысока.

10. Выборы президента имеют высокие шансы пройти в этом году. Но они при любых обстоятельствах не будут признаны РФ. Кремль будет настаивать на голосовании 10 млн "украинцев" в России, мы на это не пойдем, а для Москвы важно продлить мантру о нелегитимности властей, которую они повторяют с 2014 года.