Убить Путина. Альтернативы иссякли
К сожалению, сейчас мы можем констатировать простой факт: Путин окончательно погрузился в мир, где бесконечная война является единственным продолжением любого процесса.
- Когда мы анализируем действия Путина, мы должны понимать одну вещь: национальная идея России с 2024 года (выборы Президента) сводится к формуле: Путин должен жить максимально долго и максимально комфортно и умереть в кресле Президента как можно позже. Все решения, которые он принимает и принимает Кремль, проходят именно через фильтр ответа на вопрос, помогает ли это в решении этой национальной идеи. Сейчас складывается ситуация, что Путин считает, что ему для сохранения бесконечной власти необходимо проводить бесконечную войну, которая должна расширяться.
- После бунта Пригожина Путин понял одну важную вещь: элиты его боятся настолько, что готовы мириться с чем угодно. И он живет в иллюзии, что элиты будут вечно смотреть на то, как рухнет экономика и они упускают возможности. Его управленческая модель состоит в том, что есть условные 20-30 неприкосновенных людей из ближайшего окружения, которые, в то же время, не могут построить собственные неприкосновенные вертикали. Пока эта модель работает, но накопление образов и раскрутка маховика репрессий не может не создавать "элитную кухонную оппозицию". Собственно сейчас мы уже видим ее создание.
- Колонка российского миллиардера Мельниченко в The Economist, хоть и согласована с Кремлем, но все же открывает занавес над тем, что и как мыслит большая часть элит. Но, что более важно, эти самые элиты не готовы к выступлениям против Путина. Они готовы говорить с Западом, но предварительно они совещаются с Кремлем. Тем не менее, само появление этого письма – важный этап тех изменений, которые вызревают в русских элитах.
- Сегодня мы имеем ситуацию, когда гарантами безопасности Путина являются ФСО и ФСБ, в котором Путин сознательно образовал три конкурирующих вертикали (Бортникова, Королева и Ткачева). Это было сделано специально для того, чтобы каждая из вертикалей докладывала Путину о деятельности конкурента. Эта модель делает возможность любых дворцовых переворотов очень сложной. Особенно на фоне абсолютной политической несубъектности армии.
- Ситуация складывается так, что Путин становится проблемой для всех: для внутренних элит, для партнеров, включая Китай (Пекин опасается неадекватности Путина относительно расширения войны на третьи страны). И Путины становится проблемой для США и ЕС, которые не могут ему ничего противопоставить. И в то же время сейчас нет потенциала ни у кого для того, чтобы его сместить. Но такая ситуация не может длиться вечно. Процессы запущены и они могут начать двигаться в более ускоренном темпе.