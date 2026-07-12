Убить Путина. Альтернативы иссякли

К сожалению, сейчас мы можем констатировать простой факт: Путин окончательно погрузился в мир, где бесконечная война является единственным продолжением любого процесса.

Когда мы анализируем действия Путина, мы должны понимать одну вещь: национальная идея России с 2024 года (выборы Президента) сводится к формуле: Путин должен жить максимально долго и максимально комфортно и умереть в кресле Президента как можно позже. Все решения, которые он принимает и принимает Кремль, проходят именно через фильтр ответа на вопрос, помогает ли это в решении этой национальной идеи. Сейчас складывается ситуация, что Путин считает, что ему для сохранения бесконечной власти необходимо проводить бесконечную войну, которая должна расширяться. После бунта Пригожина Путин понял одну важную вещь: элиты его боятся настолько, что готовы мириться с чем угодно. И он живет в иллюзии, что элиты будут вечно смотреть на то, как рухнет экономика и они упускают возможности. Его управленческая модель состоит в том, что есть условные 20-30 неприкосновенных людей из ближайшего окружения, которые, в то же время, не могут построить собственные неприкосновенные вертикали. Пока эта модель работает, но накопление образов и раскрутка маховика репрессий не может не создавать "элитную кухонную оппозицию". Собственно сейчас мы уже видим ее создание. Колонка российского миллиардера Мельниченко в The Economist, хоть и согласована с Кремлем, но все же открывает занавес над тем, что и как мыслит большая часть элит. Но, что более важно, эти самые элиты не готовы к выступлениям против Путина. Они готовы говорить с Западом, но предварительно они совещаются с Кремлем. Тем не менее, само появление этого письма – важный этап тех изменений, которые вызревают в русских элитах. Сегодня мы имеем ситуацию, когда гарантами безопасности Путина являются ФСО и ФСБ, в котором Путин сознательно образовал три конкурирующих вертикали (Бортникова, Королева и Ткачева). Это было сделано специально для того, чтобы каждая из вертикалей докладывала Путину о деятельности конкурента. Эта модель делает возможность любых дворцовых переворотов очень сложной. Особенно на фоне абсолютной политической несубъектности армии. Ситуация складывается так, что Путин становится проблемой для всех: для внутренних элит, для партнеров, включая Китай (Пекин опасается неадекватности Путина относительно расширения войны на третьи страны). И Путины становится проблемой для США и ЕС, которые не могут ему ничего противопоставить. И в то же время сейчас нет потенциала ни у кого для того, чтобы его сместить. Но такая ситуация не может длиться вечно. Процессы запущены и они могут начать двигаться в более ускоренном темпе.