Трамп взял курс на улучшение отношений с Украиной. Почему и как изменилось отношение США?

Putin droned Jesus Christ. Почему и как изменилось отношение США к нам

Зеленский на следующей неделе в очередной раз встретится с Трампом и в очередной раз услышит заверение в том, что США поддерживают Украину. И это действительно лучше, чем противостояние в прошлом году.

У нас на виду происходит разворот MAGA в сторону Украины. Визит лоры Лумер, одного из ключевых блоггеров этой среды – это признак того, что Трамп взял курс на улучшение отношений с Украиной. А фраза из ее сюжета, что Путин бомбит дронами Иисуса Христа – самое лучшее, что можно было сказать для аудитории MAGA. Что же это значит в контексте нашей войны?

1. В последние два месяца мы видим полное изменение риторики трампистов в целом и Трампа в частности, в отношении Украины и частично России. Если быть точным, Трамп улучшил риторику по отношению к Украине, но о России не говорит практически ничего конкретного. Действительно, США разморозили поставки ракет для Patriot, Трамп выразил разочарование желанием России вести переговоры.

В конце концов, есть высокая вероятность, что на следующей неделе под встречу Зеленского с Трампом будет разыграно шоу "принятие закона Грэма-Блюменталя", который вряд ли в перспективе 2-3 месяцев имеет минимальные шансы на имплементацию.

2. Прежде чем перейти к дальнейшему анализу, я хотел бы остановиться на вопросе исторической перспективы. Весь прошлый год большая часть мира жила в иллюзии быстрого мира в Украине, который базировался на том, что США и Россия могут подписать какое-нибудь соглашение, которое остановит войну. В теории это было возможно. На практике в противовес этому стали две важные вещи:

– желание Путина продать одно и то же (Северный морской путь и близлежащие ресурсы) одновременно США и Китаю, что даже в теории сейчас невозможно;

– Историческая ненависть (нелюбовь) народов России и США. Этот фактор явно недооценил Трампа, желая большого соглашения. Поэтому сейчас приходится делать шаг назад.

3. Через четыре месяца в США состоятся выборы и на кону стоит вопрос большинства сената. Украина входит в десятку важных тем для избирателей (хотя мы находимся не в первой пятерке). Республиканцы понимают, что продолжать пророссийскую риторику смертельно для рейтинга. Вместе с тем остановить эту войну в США нет сил и возможностей. Вернее, но для этого нужно открыто включиться в войну против России и в торговую войну против Китая и Индии. Что касается войны с Россией, то этого не хочет никто в США, в отношении торговых войн, Китай уже показал, что эту войну он выиграет. Ссориться глобально с Индией в Вашингтоне тоже не хотят. Поэтому было принято решение изменить риторику войны в Украине.

4. Приблизительно месяц назад Рубио сказал фразу, которая является квинтэссенцией этих изменений: "на этом этапе Украина выиграет эту войну". Проще говоря, формула этого риторического изменения такова: США помогают Украине, Украина "на этом этапе выигрывает войну", а все проблемы лежат либо на европейцах, либо на руководстве Украины.

При этом, повторюсь, Трамп не позволяет себе резких выпадов против Путина. Путин также живет в парадигме, что отношения с США строятся на двух китах: "не ссориться с Трампом и тянуть время".

5. Как результат, мы сейчас имеем изменение риторики без особого изменения действий. Плохо ли это для нас? Конечно, хотелось бы лучше. Но это точно лучше конфронтации, которая была чуть больше года назад.