Трамп, Си и завершение войны в Украине: кто в чем заинтересован

Визит Дональда Трампа в китайскую столицу и его переговоры с главой КНР Си Цзиньпином снова актуализировали вопрос о том, насколько Пекин заинтересован в прекращении российско-украинской войны и готов повлиять на позицию российского президента Путина. Тем более что Путин отправляется в Китай вдогонку Трампа и будет проводить переговоры с китайским лидером буквально через несколько дней после того, как американский президент покинул Пекин, пишет Виталий Портников для Hromada.us.

О том, что тема российско-украинской войны обсуждалась американским и китайским лидерами, известно и от представителей США, и от представителей Китая. Уже после завершения визита Трампа министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что Китай заинтересован в том, чтобы эта война завершилась и активизировались мирные усилия.

Вопрос только в том, как в Вашингтоне, Пекине, Москве и Киеве видят завершение этой войны и сами переговоры. Ведь с точки зрения здравого смысла было бы логично, чтобы переговоры между Россией и Украиной проходили после достижения перемирия в боевых действиях. Именно за это всегда выступали в Украине, именно против этого всегда выступали в России. Президент Трамп в начале своего президентства также выступал за переговоры после прекращения огня, но впоследствии отступил от своей позиции и согласился с путинской концепцией переговоров во время войны — концепцией, пока не приведшей ни к каким реальным результатам, кроме сознательного затягивания времени российским президентом. Но мы так и не услышали, как относится к реальной модели переговоров Китай.

Относительно результатов войны позиции тоже разнятся. Украина стремится сохранить суверенитет, территориальную целостность и право определять будущее. И в этом ее поддерживает коллективный Запад. Соединенные Штаты готовы согласиться с перемирием по линии столкновения войск и невосстановлением территориальной целостности Украины военным путем, но вместе с тем выступают за сохранение украинского суверенитета. У Москвы, разумеется, другие цели. Путин готов воевать до уничтожения украинской государственности и остановиться может лишь тогда, когда у него не будет хватать ресурсов для достижения этой цели.

А что Китай? Конечно, у Пекина нет особой заинтересованности в исчезновении Украины с политической карты мира, но вместе с этим нет и заинтересованности в том, чтобы Украина оставалась государством, которое становится частью Запада. Пекин устроили бы два варианта — присоединение бывших украинских территорий к России или сохранение Украины как независимого государства, но на орбите российского влияния и под значительным китайским кураторством. Модель такой государственности рядом с Украиной уже существует – это Беларусь Лукашенко. Белорусский диктатор сидит на российских штыках, но в то же время постоянно оглядывается на Пекин, потому что осознает, что именно китайский лидер является гарантом того, что Путин в один прекрасный день просто не присоединит Беларусь к России областями.

Так о чем же может говорить Трамп из Си, когда речь идет о завершении войны? На самом деле практически ни о чем, как и по большинству других вопросов американо-китайской повестки дня. Но американский президент мог бы повлиять на китайское руководство по поводу той очевидной помощи, которую Китай оказывает России ради ее устойчивости в войне и преодоления последствий западных санкций. Чем меньше будет китайской помощи, тем быстрее завершится война. Но есть ли у президента Соединенных Штатов возможность говорить об этом с главой КНР именно сегодня, когда собственная администрация дает России возможность зарабатывать на нефти в условиях кризиса вокруг Ормузского пролива? Если ты сам фактически ослабляешь санкции против России, как ты можешь требовать от кого-то другого, чтобы он усиливал давление?

И здесь мы снова приходим к простой и очевидной истине. Вопрос не в позиции Китая. Вопросы в возможностях Америки.