Трамп назвал блоггеров ''тупыми людьми с низким уровнем IQ''

Дональд Трамп набросился на консервативных ведущих и подкастеров, остро критиковавших его из-за войны в Иране. Многие из них вам известны – из-за антиукраинских заявлений и распространения кремлевских нарративов. В своем длинном сообщении Трамп не подбирал слова, назвав блоггеров "тупыми людьми с низким уровнем IQ".

"Такер Карлсон, который даже не смог окончить колледж - возможно, ему стоит обратиться к хорошему психиатру!"

"Мегин Келли, которая противно поставила мне теперь известный вопрос о Розе О'Доннелл".

"Безумная Кендес Овенс, обвиняющая достопочтенную Первую Леди Франции в том, что она муж, хотя она им не является... Для меня Первая Леди Франции гораздо красивее женщина, чем Кендес".

"Банкрот Алекс Джонс, который говорит самые тупые вещи и потерял все свое состояние, что и должно было произойти".

И еще многое. Сообщение, как видите, длинное. Некоторые из людей, о которых упомянул Трамп, уже отреагировали на его критику.

Бывшая конгрессвумен - и в прошлом одна из самых преданных соратниц Трампа Марджори Тейлор-Грин написала: "Президент Трамп сошел с ума, ведя войну против Ирана, - это нарушение его предвыборного обещания. Трампу победить на выборах. А теперь он издает беспорядочную тираду и атакует всех нас одним сообщением.

Блоггерша Кендес Овенс была более лаконична: "Возможно, пора отдать деда в дом престарелых".

Алекс Джонс записал видео, где выразил надежду, что Бог избавит Трампа от "завладевших им демонических сил".

Движение MAGA давно не единодушно, как может казаться со стороны. Война в Иране лишь усугубила эти разногласия.