Торжество жизни во время прилетов: враг к этому и стремится

Во времена моего глубокого детства двумя улицами выше горела хата. Там жил мой почти ровесник, все знали, что он не в своем уме, даже в школу не ходил, родители держали его дома подальше от человеческого глаза. Когда хата пылала, он искренне веселился, подпрыгивал, бегал эйфорически, насладиться не мог из феерии огня. Моя бабушка по папиной линии, которая закончила 4 класса, глядя на баловство парнишки с ума на собственном же пожаре, сказала лишь 2 слова: счастливый человек.

Горько созерцать, как общество умудряется быть счастливым от собственного сгорания. Это не несгибаемость. Это не в своем уме.

Сеть обежала фотография парикмахерской, в которой женщины моют голову и делают прически, а вокруг битый кирпич, выбитые стекла, обломки крыши, потому что в соседнем дворе произошел смертельный прилет ночью. Корреспонденты пафосно подписывают эту безумную фотографию: "Наши украиночки – несокрушимые!", "Никому не покорить этот народ!"...

А я не считаю это несокрушимостью. Это ближе к истории из моего глубокого детства. Не удивлюсь, если киевлянки-киевляночки мочили ноги в тазике перед педикюром, задумчиво глядя в окно, как из-под завалов деблокируют 21 труп.

И это не торжество жизни, как кажется адреналинщикам. Это как раз то, к чему враг и стремится: чтобы горе стало обыденностью. Враг как раз этого и хочет поместить жертву в эпицентр катастрофы и сделать так, чтобы чувствительность к ней постепенно исчезала. Враг хочет приучить к тому, что ночью будет смертоносный обстрел, а утром – педикюр по записи в парикмахерской через тротуар, а вечером – рок-концерт в соседнем квартале, а завтра – фестиваль ретро-машин, а на выходные с детьми гайда в гидропарк, если туда не прилетит. Враг хочет, чтобы жизнь в самом сердце бедствия продолжалась бесконечно и рутинно.

Высокая адаптивность к горю делает его сносным, а значит длинным. А значит, в горе можно очень даже клево жить еще 4 года, и еще 4, и еще. И на каждой панихиде иметь хорошую прическу. Когда горе перестает быть невыносимым – в нем можно поселиться и навсегда. Кто-то даже назовет это несгибаемостью в качестве примера для следующих поколений, привыкших к крепкому сну на надувном матрасе в метрополитене. И обязательно с котиками и песиками, потому что это так человечно, так высокоморально, так похвально.

А может нам, вечным обитателям несчастий и апологетам страданий, нужна, мать ваша, не пожизненная несгибаемость, стрижка на руинах и тихое течение жизни среди развалин – а в конце концов РЕШЕНИЕ: как выходить из этой удавки привычки к ежедневной катастрофе???

И не надо путать концептуальные РЕШЕНИЯ с 53-м проклятием Алены из Позняков в адрес кремля, или со 185-м сбором Сергея "на месть", или с 256-й молитвой в фейсбук-группе "Боже, сохрани Украину", или с 321-м победу". Решение – это конкретное действие по разрыву замкнуто-перманентного круга, потому что на 1-м году войны, что на 4-м дальше нет решений относительно реактивных гераней, баллистических искандеров и сверхзвуковых кинжалов.

Может, парикмахерша подскажет.