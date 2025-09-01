Сплошное параличное синкопе и одеревенение вызывает озвученный сюжет убийства Парубия.

У 52-летнего киллера погиб сын на войне. Как у тысяч других людей. Тела нет. Как у тысяч других людей. И это же надо было мужу дожить до 52 лет – чтобы свою трагедию, потерю сына, отчаяние, отцовское горе направить не в волонтерство, не в помощь армии, не в общественное благо, не в опеку изболевшейся семьи, не в что-то активное и пассионарное, и даже не в отместку врагу – а на общение сына, а ты нам труп украинского политика взамен". Причем принцип отбора жертвы убийства – по своему усмотрению киллера. "Убей нам кого-либо из известных украинских политиков, без разницы кого, сам выбери", - сказали российские заказчики 52-летнему мужчине, потерявшему сына на войне с российскими захватчиками.

И, конечно, отец украинского героя пошевелил мозгами и кого себе выбрал в качестве рандомной жертвы убийства – конечно, патриотического политика из лагеря проукраинских сил. Только потому, что он жил неподалеку. Львовянин, чей сын полег в войне за независимость, имея произвольный выбор, кого убить взамен за тело сына, выбрал не кого-нибудь, а деятеля из когорты проукраинских государственников.

Вот так.