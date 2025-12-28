Ситуация в Гуляйполе критическая. Город будет потерян

Гуляйполе…

Вчера военному преступнику владимиру путину было заявлено о захвате ряда населённых пунктов и городов Украины, в частности, Гуляйполе. Как и всегда о полном контроле над Гуляйполем путину сообщил Валерий Герасимов.

Кто-то скажет, что дежавю с Купянском, но не совсем так, поскольку ситуация в Гуляйполе действительно критическая, а захват его в кредит оправдан тем, что фактический захват города это вопрос времени.

Причиной тому являются как системные ошибки годичной давности в оценке рисков захода в Запорожскую область российских войск с Донецкой области, когда противник только начинал движение по направлению к Великой Новосёлке и, заканчивая провальной подготовкой обороны самого Гуляйполя, когда было понятно, что это основное направление удара наиболее боеспособной армии комбинированной группировки на Южно-Донбасском направлении – 5 общевойсковой армии. Что примечательно, когда было уже очевидно, что пятёрка несётся к Гуляйполю, его не готовили к подобающей обороне, а это уже было очевидно в августе 2025…

Но не отвлекаемся за прошлые ошибки, за которые и так никто не будет отвечать. У нас это уже стало традиционным. По факту событий.

В Гуляйполе российские оккупанты полностью контролируют часть города на левом берегу реки Гайчул.

На правом берегу у РОВ зона контроля проходит по трассе Р-85 или улицы Базарная и Героев Украины. Так же по правому берегу противник инфильтровал свои ДРГ в северную часть города, и они распределены вплоть до улицы Шевченко.

Зона оперирования СОУ, которую можно скорее назвать серой зоной, это трасса 08-14 или улица Шевченко с несколькими улицами по окраинам. После того, российские ДРГ появились в районе завода "Сельхозмаш" то перекрёсток с бывшей Герцена можно считать потерянным. Стабильно удерживаемые позиции СОУ на сегодня в Гуляйполе – это окраины города, Гуляйполе-150, памятник трактору ДТ-75… ну и всё. Это как с самолётиком в Бахмуте, только в Гуляйполе с трактором. Вот только Бахмут держался месяцами, а Гуляйполе, которое могло бы стать бастионом Запорожской области слилось за пару недель.

Накануне подразделения 425-го ОШП "Скала" попытались провести стабилизационные действия в районе города, которые пафосно показали по всем ведущим каналам Украины, но которые не дали должного результата, по одной простой причине… Город не был подготовлен к обороне и биться за неподготовленные руины против противника, который накануне получил поддержку подразделений двух армий – это суицид.

Более того, в Гуляйполе не сработает сценарий Купянска. Причина тому – это то, что совершенно разные рельефно-ландшафтные особенности городов. В частности, если в Купянске РОВ концентрировались для инфильтрации в районе правобережного треугольника Голубовка-Радьковка-Киндрашовка, который после обрезания позволил методично зачищать Купянск, в Гуляйполе зоны концентрации это левобережная часть города, а так же стабильная Марфопильская зона.

Обрезать их сейчас нет никакой возможности, если только не организовать контрнаступательную операцию в числе минимум одного, а лучше всего двух армейских корпусов. Но– нет, бросили на тушение пожара не корпус на ОШП. Отчаянные парни, уважение. Но и всё.

Поэтому, сказать о полном контроле оккупантами Гуляйполя – нет, пока нельзя, но то, что город будет потерян и зачистить его по принципу Купянска нет возможности, это тоже факт.

А ещё факт, это бесконечный поток вранья с этого направления, который генерировался месяцами… Месяцами (!!!) на разных там марафончиках и тикточиках, который вылился в кризис, который в перспективе может перерасти в реальную угрозу для Запорожья.

Слишком много вранья, от лиц получивших право голоса за направления и даже не знаю кому за это должно быть стыдно, самим командирам, генерирующим ложь на уровне российских пропагандистов, телеканалам, допускающим к эфиру врунов и ведущим, журналистам, с умным видом их слушающих и не перечащим, ибо как можно, от этого зависит моя зарплата (!!!) и получающим за это награды в виде лучший журналист всех времён и народов, или Генеральному штабу, который уже не в первый раз оказывается в ситуации, когда его подчинённые вешают тонны лапши на уши.

А вы как думаете? В любом случае, как бы вы не думал, а сообщение, подразделения СОУ отошли от Гуляйполя на более выгодные позиции – это вопрос времени. Но вот ведь вопрос… а чем эти позиции выгоднее самого Гуляйполя, при всём вышеизложенном?