Серьезный звоночек, показывающий большие риски заморозки депозитов российских граждан

Еще год назад невозможно было поверить, что ЦБР подводит российский банковский сектор под судьбу Сбербанка СССР, когда при распаде СССР просто заморозили вклады граждан. Но все этот риск переходит из разряда теоретического в практическую плоскость.

Высокая ставка ЦБР загнала рубли русского населения в банки на срочные депозиты. Но по мере снижения ставки россияне все меньше хотят держать средства на счетах в российских банках, поскольку реальная инфляция больше официальной. Первый звоночек раздался от Сбербанка России, когда тот накануне снижения ставки ЦБР поднял ставки по банковским вкладам и вплотную приблизил ставку по своим депозитам к пониженной ставке ЦБР. Вполне разделяю опасения Сбербанка России, поскольку если предлагать россиянам ставку на уровне официальной инфляции +2-4 п.п., то произойдет отток банковских вкладов на потребительский рынок и ЦБР получает официальную инфляцию в 12-15%, а банки – отток ликвидности.

Чтобы предотвратить этот сценарий и были и волки сыты (российские промышленники во главе с Ростехом), и овцы (банки) цели – простое и "гениальное" решение: заморозить вклады россиян и снизить ставку ЦБР до 10-12%. Впрочем, этот сценарий уже настолько напоминает события, сопровождавшие распад СССР, что нужно быть очень смелым и отчаянным путинцем, чтобы его реализовать. Но супруги Набиулиной с Кузьминовым совсем не так смелы.

Однако на прошлой неделе появился смелый очередной друг Путина – уроженец города Дрогобыч (Украина) Виктор Феликсович Вексельберг, откровенно призывавший немедленно "мобилизовать банковский сектор России". Виктор Феликсович по-львовски просто заявил: "Где взять деньги? Денег нет. Без денег, как мы понимаем, ничего не происходит", но скромно предложил докапитализировать российский Фонд развития предпринимательства. Направление мнения Виктора Феликсовича мне очень хорошо понятно, и я бы пошутил, что он был завербован СБУ или учреждением Буданова, но это совсем не так.

Причина заявлений Вексельберга очевидна в том, что друг Путина чуть ли не впервые с начала войны получил ущерб. Энергетическая группа Вескельберга за 9 месяцев 2025 года получила убытки на сумму 2,44 млрд рублей, против прибыли в 7 млрд рублей годом ранее. Рисуется достаточно простая схема: ущерб давят на лягушку олигархов, а олигархи давят на ЦБР, чтобы добраться до депозитов граждан.

Пока это первый серьезный колокольчик, показывающий, что риски замораживания депозитов российских граждан вполне реальны.