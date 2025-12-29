Дорожно-транспортное происшествие – это всегда стресс и напряжение. Но во многих случаях вызов полиции не обязателен. Если нет пострадавших, обе стороны согласны между собой – можно оформить Европротокол онлайн и разъехаться через 15 минут. Все, что нужно – смартфон, доступ к интернету и немного внимательности.

Что такое Европротокол и когда он работает

Европротокол – это упрощенная схема оформления ДТП без участия полиции. Он позволяет зафиксировать обстоятельства аварии и предоставить данные в страховую компанию на компенсацию по полису ОСАГО онлайн или на бумаге. В результате – меньше бюрократии, меньше затрат времени.

Европротокол онлайн: оформление ДТП по автогражданке через смартфон

Использовать Европротокол можно только при следующих условиях:

ДТП без пострадавших.

Участники — всего два транспортных средства.

Оба водителя имеют действительные страховки. Необходимо провести проверку полиса ОСАГО второго водителя.

Оба согласны с обстоятельствами происшествия и подписывают протокол.

Нет признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Изменения в 2025 году

До 2025 года оформление Европротокола ограничивалось суммой убытков – не более 80 000 грн. Если повреждения превышали этот предел, вызов полиции был обязательным. Но с 1 января 2025 вступили в силу изменения в законодательство об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности, отменяющих этот порог.

Теперь, если вы оформляете ДТП через Европротокол, страховая компания компенсирует ущерб в пределах общих сумм ОСГПО, действующих на момент происшествия — 250 тыс. грн. Это делает процесс более простым и гибким для участников аварии.

Но есть один важный нюанс. Европротокол можно использовать только в случаях, когда есть исключительно материальный ущерб. Если в ДТП есть пострадавшие люди (даже с легкими травмами), Европротокол неприемлем. В такой ситуации следует вызвать полицию и оформлять событие по стандартной схеме.

Как оформить Европротокол онлайн

Воспользоваться электронным Европротоколом можно через сайт МТСБУ. Процедура происходит в режиме реального времени, с простыми подсказками на каждом этапе. Система автоматически подтягивает данные, если у водителя электронная автогражданка, что значительно ускоряет процесс.

Что нужно сделать водителям:

Указать идентификационный код или ЕГРПОУ владельца полиса. Скачать 4 фото с места ДТП. Внести информацию о водителях и транспортных средствах. Указать место происшествия. Описать происшествия ДТП. Выбрать схему столкновения. Добавить свидетелей (при наличии). Внимательно проверьте все данные. Подписать протокол (через КЭП или Действие. Подпись).

Оформление Европротокола также может быть доступно через страховые сервисы. К примеру, hotline.finance реализовал эту функцию в своем мобильном приложении. После подписания документ автоматически направляется в страховую компанию и в МТСБУ.

Онлайн-Европротокол – это яркий пример того, как цифровые инструменты решают практические проблемы в повседневной жизни. При аварии больше не нужно тратить часы на ожидания полиции или заполнять документы вручную посреди дороги, под дождем или в стрессе.

Теперь все делается прямо со смартфона – быстро, удобно и без лишнего риска. Это не только о комфорте, но и о качестве государственных услуг.