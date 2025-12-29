rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Политика

Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?
Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?

Если коротко, то речь идет о срыве переговоров из-за якобы недоговороспособности украинского руководства. Но это вершина айсберга.

1. Мы не знаем куда и когда Россия направит свой ракетный удар мести. Более важно, как мне кажется, то, что после этого Россия расчехлит свое "новое оружие": "нелегитимный Зеленский не может снова баллотироваться в Президенты". Логика россиян проста: с нелегитимным Зеленским они сейчас ничего не подпишут, а выборы с ним они не признают. Такой подход будет усиливаться информационными атаками, рассчитанными в том числе на наших полезных идиотов.

2. Также, эта история будет иметь важнейшие последствия внутри России: ведь россиянам нужны новые объяснения: зачем продолжать войну. И "нападение" на Путина и необходимость перезагрузить "террористическую Украину" могут пригодиться.

3. Важно то, что глобально это ничего не изменит, кроме того, что все переговоры нужно будет переформатировать. К сожалению, я в очередной раз должен сказать: у Трампа нет достаточных рычагов влияния на Путина. Не он не хочет, а на самом деле он не может. И это одна из наших самых больших проблем.

Источник:facebook.com

Война в УкраинеБлоги