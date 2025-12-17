Українська
Сдать Донбасс – открыть тыл? Опасная логика быстрого мира

Анатолий Амелин

Путин хочет, чтобы Украина уволила Донецкую и Луганскую области самостоятельно. В пределах т.н. мирового соглашения. В т.ч. промышленные города крепости: Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка.

Но эти города входят в фортификационный пояс обороны Украины и являются важными промышленными хабами (!).

• 1 •

Краматорск – один из главных центров тяжелого машиностроения и металлургии в Донбассе.

Основные отрасли:

  • Производство оборудования для металлургии;
  • энергетики и горнодобычи.

Многие предприятия пострадали от войны, часть эвакуирована или работает в ограниченном режиме (данные на 2025 год).

Ключевые промышленные предприятия:

  • Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) – крупнейший в Украине производитель тяжелого оборудования для металлургии, горнодобычи и энергетики.
  • Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ) – производство прокатного, кузнечно-прессового и подъемно-транспортного оборудования.
  • ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) – специальная металлургия: литые и кованые изделия для энергетики (включая атомную) и машиностроение.
  • Краматорский ферросплавный завод – производство ферросплавов.
  • Краматорский цементный завод "Пушка" – производство строительных материалов.

Остальные: заводы металлоконструкций, шиферный завод и мелкие предприятия машиностроения. Общее количество крупных предприятий – около 10-15, но точный список варьируется из-за военных действий.

• 2 •

Славянск (Славянск) Основные отрасли:

  • машиностроение;
  • химическая промышленность;
  • энергетика и производство стройматериалов

Город известен Славянской ТЭС и керамикой. Ключевые промышленные предприятия:

  • Славянская ТЭС – самая большая тепловая электростанция, ключевой объект энергетики.
  • Завод "Бетонмаш" – производство бетоносмесительного оборудования и запчастей для горно-металлургического комплекса.
  • Славянский машиностроительный завод – коксохимическое и механическое оборудование, краны.
  • Завод высоковольтных изоляторов – электроизоляционные материалы.
  • ОАО "Керамические массы Донбасса" (или "Зевс-Керамика") – производство керамики и стройматериалов.
  • Солодобывающая компания – добыча и производство соли (единственный производитель соли "Экстра" в Украине).
  • Прочие: предприятия по производству печей, редукторов и пищевой промышленности.
  • Крупных предприятий – около 8-12, многие ориентированы на энергетику и стройматериалы.

• 3 •

Дружковка (Дружковка). Отрасли:

  • машиностроение;
  • металлообработка;
  • добыча огнеупорных глин;
  • производство газовой аппаратуры

Многие заводы эвакуированы после 2022 года. Ключевые промышленные предприятия:

  • Дружковский машиностроительный завод ("Корум Дружковский машиностроительный завод") – оборудование для горнодобывания.
  • Дружковский завод метизов – производство метизов (крепеж).
  • Завод газовой аппаратуры (Грета или ПАО Грета) – газовые котлы и аппаратура.
  • Дружковское рудоуправление – добыча огнеупорных глин.
  • Другие: огнеупорный завод, кондитерская фабрика и мелкие производства.
  • Больших – 5–8 предприятий, фокус на добыче и машиностроении.

• 4 •

Константиновка (Константиновка). Город – столица стекольной промышленности Украины.

Основные отрасли:

  • стекло;
  • керамика,
  • металлургия;
  • стройматериалы.

Сильно пострадал от обстрелов в 2025 году. Ключевые промышленные предприятия:

  • Заводы стекольной отрасли (несколько предприятий по производству бутылок, стекла и изделий из него).
  • Константиновка имеет уникальный кластер стекольных заводов.
  • Украинский научно-исследовательский институт стекла (УкрНИИСтекло) – главная организация по стекольной промышленности.

Предприятия по производству керамики и стройматериалов. Металлургические и химические заводы (включая цинковые или связанные с металлообработкой). Я работал в каждом из этих городов, покупал тем предприятия, их долги. И был на многих из этих предприятий.

Практически каждый из них – это готовая крепость с большим количеством укрепленных объектов, подвалов (!!!). Это все города, входящие в фортификационный пояс Украины, включая Бахмут, за который продолжаются бои.

И сдача этих городов это не столько утрата экономического потенциала, сколько капитуляция и открытие плацдарма для продолжения наступления на Украину.

Просто напомню:

  • Бои за Покровск продолжаются более 18 месяцев (!) захватчики уже на этом участке потеряли более 200 тыс. своих солдат и сотни единиц (танки, БМП, артиллерия) техники.
  • Мариуполь в свое время им обошелся примерно в 30 тыс. солдат и сотни единиц техники.
  • Бахмут – около 100 тыс. солдат и тысячи единиц техники.
  • Авдеевка – около 50 тыс. солдат и до 700 единиц техники.

***

Сдача территорий и городов крепостей, которые не по зубам оккупантам – это равнозначно сборке оружия и открытию своих тылов. Верю, что это не произойдет.

Желаю Президенту Зеленскому мудрости и максимальной поддержки украинского народа в этом! Мир Украине нужен и чем быстрее, тем лучше, но не по цене повышения рисков для будущего украинцев.

PS

Знаю, что в комментариях всегда найдутся те, кто скажет, что мир нам нужен любой ценой. Главное, чтобы люди не погибали. Хочу вам просто напомнить Бучу и Ирпень. Захватчики – это изверги. Они готовы подписать любую бумажку, чтобы улучшить момент и напасть со спины.

Источник:facebook.com

