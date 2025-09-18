Самый большой вызов после войны для Украины: мы будем конкурировать за мигрантов

Маск и его муртады, давно сеющие ненависть и фактически пропагандирующие фашизм, организовали сплошной танец на костях погибшей в США украинки. Используя ее трагическую смерть от руки психа в своих политических интересах. Это было противно. Но к таким вещам в исполнении Маска мы уже привыкли. И, казалось, вся эта босота далеко, в США. Где они, и где украинская реальность.

Но, как оказалось, в современном мире это очень близко.

И вот уже наполненные ненавистью люди, очень похожие на идеологических фашистов, срывают презентации изданной в Украине книги. Говорящая о голосах BLM. Я, конечно, эту книгу не читал. Но и не читали те, кто, используя расистки тезиса, сделал все, чтобы сорвать ее презентацию. И вот уже Украина присоединилась к шагающей по миру благодаря российской пропаганде и маске волны ненависти. К людям из-за цвета их кожи. Или другие отличия. Такие, как вера или сексуальная ориентация.

И снова. Не важно, будете ли вы читать эту книгу или нет. Принципиальным является тот факт, что ни одна идеология, особенно расизм, не должны помешать изданию какой-либо книги в Украине. Если это, конечно, не русская пропаганда.

Причем они один за другим повторяют то, что распространяет через твиттер пропаганда Маска. Также поддерживая этот танец на костях украинки, ставшей случайной жертвой насилия.

И в Украине не издается книга, о которой без этого скандала не услышали бы 99% людей. Поэтому сам скандал, самая агрессия, которую проявляют наши доморощенные носители смыслов и ценностей русского мира, прямо противоречит их желанию. Но проблема, что в Украине такое, в принципе, возможно. И тут снова мы идем в ногу с американцами. Там закрывают комедийные шоу просто потому, что они не понравились Трампу. Похоже, это очень далеко от демократии. А у нас агрессивно настроенные люди, чьи идеалы далеки от демократических, могут сорвать презентацию книги.

Почему наши вызовы еще сложнее? Конечно, потому что война и враг будут использовать такие истории, чтобы взорвать поддержку Украины со стороны ЕС и США. Будьте уверены, уже тысячи ботов строчат в пабликах, входящих в орбиту афроамериканцев и людей с левыми взглядами, что в Украине фашизм, автократия и их ненавидят.

Но не только это. Наш самый большой вызов после войны – это депопуляция. И мы обречены на миграцию. А еще мы будем конкурировать за мигрантов. Конкурировать с более богатыми странами. И нам нужно что-то иметь как свое конкурентное преимущество. И это точно не может быть расизмом.

Более того. Война, которую ведет Путин, превратилась в войну в истощение. Где, с одной стороны, российская экономика. А с другой стороны – украинская армия, а именно количество людей в украинской армии. Это наша ближайшая слабость. Нехватка людей. И одним из возможных ответов могло быть активное привлечение иностранного легиона. Причем привлечение из стран латинской Америки, южной Америки. Тех людей, которых ненавидит Маск и против которых активно выступает Трамп. Да черт возьми, мы можем заключить соглашение с Трампом и договориться, что он будет избавляться от чрезмерной по его мнению миграции (все исследования говорят о другом, но что Трампу к научным исследованиям) за счет перенаправления части людей в украинскую армию. За деньги, конечно. И так, сейчас в украинской армии уже воюют многие колумбийцы. Но нам нужно увеличить это количество на порядок, забирая у Путина уверенность, что он сможет истощить украинскую армию. И увеличить за счет мексиканцев, венесуальцев, колумбийцев. Но это плохо согласуется с расизмом.

Это досадно. Это стыдно. И мы должны говорить в голос о таких вещах. Потому что Украина воюет против империи зла, чтобы не иметь такого в наших городах.