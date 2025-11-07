Россияне и евровизы: нефиг шастать

Российская оппозиция плачет крокодиловыми слезами, потому что Еврокомиссия запретила многократные шенгенские визы гражданам РФ. Говорят, что таким образом будет нарушен культурный обмен с Европой.

По-моему, война в Украине - это как раз и есть следствие того "культурного обмена", в ходе которого российская верхушка многие десятилетия пыталась затянуть нас в "русский мир", а не сумев это сделать, ступила на тропу нескрываемой агрессии и войны.

Решение Еврокомиссии нужно не просто поддержать. А идти дальше – запретить выдачу виз россиянам в принципе. Пусть бы там и сидели в своем московском котле — может, скорее бы друг друга съели.

А если и выдавать какие-то единичные визы, то обязательно после сдачи теста на знание произведения немецкого философа Карла Ясперса " Вопрос о виновности " (нем. Schuldfrage, 1946). И с обязательной личной подписью под петицией осуждения войны, которую ведет Российская Федерация.

А что касается плачей так называемых "хороших русских", то пусть бы они спросили у украинцев, как те сейчас ездят в Европу (имея безвиз) после решения их недофюрера напасть на Украину. Пусть бы рассказали, где здесь справедливость, когда ребята вместо поездок вынуждены воевать в окопах, а их семьи месяцами не видеть сыновей, родителей, друзей. Пусть бы стали на место тех, кому их соплеменники испортили судьбы, разбили семьи и унесли жизнь.

Поэтому это Еврокомиссия поступает гуманно. Ибо нефиг шуршат.