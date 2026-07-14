Российские ракеты, которыми путинская армия бьет по жилым кварталам Киева, напичканы иностранными компонентами. При этом Россия продолжает стабильно получать их, в том числе из Японии, правительство которой поддерживает Украину. Токио неоднократно получал предупреждения о контрабанде японских технологий в Россию. Только в апреле 2025 года Киев направил японскому МИД не менее восьми официальных обращений.

При этом не существует доказательств того, что японские компании сознательно продавали свою продукцию России. Предполагалось, что товары сначала экспортируются в третьи страны, а затем перепродаются российским покупателям. Однако, как выяснила NYT, ключевую роль в технологическом обеспечении путинской войны играет 20-е управление ГРУ и его токийская резидентура.

Сотрудники ГРУ, действующие под видом дипломатов или бизнесменов, занимаются покупкой или кражей технологий и их контрабандой в Россию. Руководитель операции 20-го управления в Токио – Максим Фильченков – официально числится сотрудником "Аэрофлота". При этом его офис находится всего в десяти минутах ходьбы от штаб-квартиры Национального полицейского агентства Японии, отвечающего за расследование шпионской деятельности.

Как такое стало возможным? Ответ прост: Япония считается "раем для шпионов", во многом из-за жестких ограничений, введенных победившими державами после Второй мировой войны. Эти ограничения серьезно ослабили японские спецслужбы, а полноценной внешней разведки у страны нет до сих пор. С похожими проблемами в Европе сталкиваются и немецкие спецслужбы.

Запредельный цинизм путинской своры, которая, пользуясь послевоенными ограничениями, ворует технологии для геноцида украинцев и одновременно на каждом шагу потрясает "памятью дедов", пока оставим за скобками – свою оценку этому еще даст трибунал. Но сама ситуация, при которой технологические лидеры демократического мира не способны защитить собственные разработки от российских спецслужб, требует серьезного вмешательства. Западные государства обязаны закрыть эти уязвимости.