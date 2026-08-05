Российская баллистика бьет по городам. Какой выход ищет Украина?

Россия продолжает использовать отсутствие у Украины ракет для батарей Patriot, необходимых для уничтожения баллистики. Сирены воздушной тревоги звучали в Киеве несколько дней подряд – и это была баллистическая опасность. Отдельная проблема – модифицированные противокорабельные ракеты Циркон, еще более неточные, чем российская баллистика – и также могут уничтожаться прежде всего американскими противоракетами.

Во время своего последнего визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский разговаривал со своим американским коллегой Дональдом Трампом о помощи. Несмотря на то, что сам Зеленский охарактеризовал этот разговор как очень хороший, его реальные результаты выглядят нелестно. Трамп подверг сомнению даже собственное предложение о предоставлении Украине возможности производить ракеты для Patriot. Ну а с снабжением имеющихся ракет ситуация выглядит еще более сложной. Как известно, сами американские военные потратили огромное количество этих ракет во время операции "Эпическая ярость", так что запасы Соединенных Штатов оставляют желать лучшего.

К тому же сам Дональд Трамп так и не может определиться по поводу своих действий в конфликте с Ираном и меняет решение о возможности новой атаки буквально каждый день. Но мы должны понимать, что если американский президент примет решение об интенсификации ударов, это приведет к новому массированному применению антибаллистики. И проблема даже не в том, что это мы понимаем с вами. Проблема в том, что это прекрасно отдают себе отчет и американские военные и сам Дональд Трамп. И могут опасаться, что в результате нового этапа войны США останутся буквально беззащитными перед возможным конфликтом, например с Китаем в связи с Тайванем. Или с Россией, если Кремль примет решение об эскалации в Европе и нападении на НАТО. Как в такой ситуации передавать те 300 ракет, о которых говорил Зеленский Трамп, когда в самых американских арсеналах их не больше 900? И это при том, что американские производители до сих пор производят не более 800 ракет для батарей Patriot в год – цифра, очевидно, не отвечающая потребностям современной войны.

И цифра эта убеждает, что при любых обстоятельствах антибаллистики не будет больше самой баллистики – а это значит, что при любых обстоятельствах какие-то российские ракеты обязательно будут попадать в цель и бить по жилым кварталам украинских городов. Тогда какой же выход?

Об этом выходе Зеленский также говорил Трампу. Это возможность нанесения ударов по местам выработки и запуску баллистики в России. Ну, относительно мест запуска – этот тезис выглядит странно, ведь это мобильные установки, которые постоянно меняют местонахождение. А вот заводы по производству баллистики – это серьезный удар по российским возможностям. И понимание, как нанести эффективный удар – такой, чтобы не пожар в телеграмм-канале увидеть, а чтобы прекратить производство – действительно важная задача.

Но это решение нельзя принять без Илона Маска – а миллиардер не торопится его принимать. Потому что в мире Маска помощь Украине на ее собственной территории не должна создать для него серьезного конфликта с Кремлем, а вот предоставление информации о территории самой России имеет.

И важно, чтобы Маска убедили, что это именно его индивидуальная картина мира, не имеющая ничего общего с реальностью. Миллиардер, предоставивший украинцам услуги своего спутникового сервиса и отключивший их для россиян – уже враг России, что, конечно, не будет мешать Путину о чем-то с ним договариваться, если возникнет такая необходимость. Какое-нибудь новое решение Маска отношения к нему в Москве уже кардинально не изменит.

Не знаю, почему украинские военные не могут бить по производству баллистических ракет и без помощи Маска – они обходятся без его информации, когда целят по нефтеперерабатывающему комплексу! Но не буду спорить, дискуссия на эту тему – дело профессионалов. Впрочем, для меня очевидно главное: Украине нужна и антибаллистика, и своя баллистика, и уничтожение российской баллистики.

И в этой триаде самое уничтожение российской баллистики является главным пунктом. Иначе Путин будет продолжать планомерно превращать украинские города в руины в течение следующего периода этой жестокой войны.