Республиканская партия Трампа: инакомыслящих выталкивают из Конгресса

Республиканцы, критиковавшие Трампа или, по его мнению, были недостаточно лояльными, один за другим проигрывают праймериз в своих штатах. Это предполагаемое развитие – но оно может иметь достаточно интересные вторичные эффекты.

Конгрессмен Томас Масси из Кентукки проиграл кандидату, которого поддержал Трамп. Масси был одним из самых громких критиков президента среди республиканцев в Конгрессе: голосовал против "Великого прекрасного законопроекта" Трампа, критиковал его за дело Эпштейна, войну против Ирана и ряд других решений. Идеологически он находится в том же изоляционистском лагере, что и бывший конгрессвумен Марджори Тейлор Грин или Такер Карлсон. Сам Трамп в последние недели резко усилил атаки на конгрессмена, называя его "худшим членом Конгресса в истории США".

В Луизиане праймериз проиграл сенатор Билл Кэссиди, представляющий штат более 10 лет. Он был одним из немногих республиканцев в Сенате, которые в 2021 году поддержали второй импичмент Трампа – и с тех пор попал в немилость президенту.

В Техасе праймериз еще впереди, но под угрозой оказался влиятельный сенатор Джон Корнин, представляющий штат с 2002 года и принадлежащий к "старой школе" республиканцев. Трамп упрекнул его из-за недостаточной лояльности и поддержал его соперника – прокурора Кена Пакстона, которого в Республиканской партии считают значительно более слабым кандидатом.

Некоторые сенаторы уже выразили разочарование таким решением президента и выступили в поддержку Джона Корнина, еще совсем недавно рассматриваемого как потенциального лидера республиканской фракции. Обозреватели считают, что если он в конечном итоге проиграет праймериз, это может пошатнуть поддержку Трампа в Сенате в следующие полгода.

Во-первых, это может усугубить существующее недовольство отдельными решениями президента среди умеренных сенаторов. Во-вторых, в таком случае в Сенате до января 2027 года будет по меньшей мере три "хромых" республиканца: кроме Корнина и Кэссиди, также и сенатор Том Тиллис из Северной Каролины, еще раньше объявивший об окончании своей службы.

Как показывает практика, когда законодатели не волнуются о переизбрании (и о реакции Трампа), они становятся смелее в заявлениях и действиях. В случае с сенатором Биллом Кэссиди это имело почти мгновенный эффект.

После поражения на праймериз и новой волны критики со стороны президента, Кэссиди присоединился к демократам и поддержал вынесение на голосование инициативы, ограничивающей полномочия Трампа в военных действиях против Ирана без одобрения Конгресса.

"Люди в Луизиане озабочены этой войной", – заявил Кэссиди. "Пока администрация не даст четких объяснений… ни одно продолжение действий не может быть оправдано".

Сенаторы, лояльные Трампу, также отреагировали на поражение Билла Кэссиди и его действия. "Билл хороший сенатор, но он сделал политическое решение, – сказал Линдси Грэм. "И если вы попытаетесь уничтожить президента Трампа, вы проиграете – потому что это партия Дональда Трампа".