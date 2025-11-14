Регионы России бунтуют против Кремля: что пошло не так ли?

Российский минфин наконец-то заметил рост закредитованности российских регионов. Спонтанный рост коммерческих заимствований в государственных банках под обильные 20-25% в рублях в целях осуществления социальных выплат не мог не повлиять на устойчивость местных бюджетов РФ.

Поэтому "мудрое" федеральное руководство решило запретить выдачу бюджетных кредитов тем регионам РФ, у которых есть дефицит бюджета более 10%, а также у которых рыночные заимствования местных властей превышают 25% доходов.

Лоббисты региональных элит в Москве между первым и вторым чтением смягчили эту драконовскую норму, но довольно странным способом. Они убедили правительство рассчитывать установленные нормативы закредитованности не на 01.01.26, а на 01.01.25. Такое решение проблемы делает сектор местных заимствований у РФ одним из самых рисковых в стране.

Впрочем, опричники из российского Минфина продолжают делать все, чтобы сильно уменьшить спрос со стороны российских регионов на почти бесплатные бюджетные кредиты. Если добавить в это протесты со стороны губернатора Мурманской области по поводу отсутствия компенсаций местным бюджетам для повышения минимального уровня оплаты труда для заполярных регионов РФ, то амнезия российского Минфина объясняется банальным отсутствием средств и желанием этот дефицит перевести на регионы.

Поэтому наиболее интересные и "вкусные" налоги федеральный центр уносит себе, а наиболее большие проблемы переводит на регионы. Такая политика указывает на то, что в Москве не сильно понимают потребности регионов и не размышляют над реализуемыми рисками, если регионы массово начнут выражать свое недовольство.

Ну а пока мы видим начало откровенной региональной забастовки: если в середине октября только 8 регионов отказались от доплат дуракам, подписывавшим контракт на войну в Украине (так называемое "СВО"), то в ноябре количество таких регионов уже возросло до 16.

С такой региональной политикой РФ возникает куча вопросов на тему: зачем РФ так называемые "новые регионы", которые лепят с оккупированных территорий Украины, когда очевидно, что федеральный центр не справится и со старыми регионами? Разумного ответа на этот вопрос не стоит.