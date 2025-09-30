Ранняя специализация в школе вредна

Дети в течение 11-12 лет много раз меняют свои предпочтения, и это нормально и естественно, поскольку они пробуют себя кое-где, кое-где.

Никто заранее не знает, кто кем и чем будет. В 5 классе ему интересен футбол, в 7 – компьютеры, в 9 – литература. И вдруг повзрослев, в 11 классе она вдруг... заинтересуется биологией: стволовыми клетками, генами, клонированием, то есть самым модным и перспективным.

Но восполнить пропущенные (по нежеланию этим тогда заниматься) знание биологии в 7-10 классах будет невозможно.

Вот так многие потом становятся несчастными.

Потому что им навязали или не объяснили приоритеты.

Поэтому в школе нужно овладевать широким кругом знаний компетенций, чтобы потом чувствовать себя по жизни как рыба в воде.

Но здесь возникают жалобы, что предметов много...

На самом деле это не предметов многовато.

Просто многие предметы преподают не интересно. Да и сами предметы устарели и смотрятся архаично.

А взрослые по инерции ведутся на смену понятиям.

Вместо того, чтобы сделать интересными сами предметы и учебники, и их преподавание, а также добиваться того, чтобы в школе были замечательные учителя, они идут по пути наименьшего сопротивления и говорят: математика не нужна... химия не нужна... не нужно.

Особенно критично последнее. Вообще-то, логично – что безопасность жизни и здоровья – это едва ли не самое главное в жизни.

Но какое непотребство сделали из этого архиважного must know знания!?

Я видел, насколько полезно и увлекательно это проходят и усваивают в других странах... Там это любимый предмет, потому что он очень жизненный.

Да и математика с химией не так уж страшны монстры.

Согласитесь, что сами предметы не виноваты, что они скучны.

Тоскливыми их делают устаревшие методики и ужасающие учебники.

И жаль, если по этой причине будет ошибочно выбрана с детства специализация, которая может стать горем от других нереализованных способностей ребенка.

Лучше, если у нее будет достаточно широкий спектр умений, навыков, знаний и компетенций.

Иначе можно овладеть профессией, которой уже не существует.

А поправить уже ничего будет нельзя.