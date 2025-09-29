В Европе будут сбивать русских молча

Команда Трампа стала энергично загонять Москву за стол переговоров и требовать от европейцев решительности по отношению к РФ. Москва огрызается, кланяется Трампу, теряет партнёров, срывает злобу на Украине, но не решается открыто атаковать Европу.

Простой и ясный ответ на угрозы Москвы исподтишка бомбить Европу озвучил 28 сентября в Нью-Йорке Александр Стубб в 7-минутном интервью на CNN. Суть его позиции – ЕС и НАТО не находятся в состоянии войны с РФ. Если в Москве говорят обратное, то это их проблема. Стубб призвал не увлекаться дебатами: сбивать или не сбивать то, что прилетает из РФ, и сразу заверил, Финляндия не будет сбивать такие дроны и самолёты. Будет действовать по международным протоколам, но если увидит в своём небе какое-то НЛО, то может сбить и потом ждать, объявится хозяин или нет.

Если Москва поднимет из-за этого шум, то это станет признанием в агрессии со всеми вытекающими последствиями. Если не поднимет, то так и будет, и финны припишут сбитый объект инопланетянам, международным террористам или летунам без границ. Стубб рекомендует делать так всем без долгих дебатов в парламентах и в СМИ. Так как финны пока ещё ничего не сбили, то он воздержался от рекламного призыва "Делай как мы, делай лучше нас!". Позиция Стубба вполне логична, но есть одна поправка – в ряде стран существует потребность поговорить о рассеи с любовью. Пусть поговорят, почему бы и нет.

Интервью Стубба не единственный источник, по которому Москва получила ответ на свой вопрос о перспективах гибридной войны в небе. Это будет, вероятно, "молчаливая война" в формате, изложенном Стуббом. Другим источником стала "Южно-китайская утренняя газета", на которую сослалась Лента.ру, поместив в 8 часов утра 29 сентября статью "Европа предупредила Москву о решении сбивать российские самолёты". После прочтения такого "добрые русские люди", вероятно, охотней просыпались. Так с утра в понедельник у всех в РФ появилась новая тема для обсуждений: нас будут сбивать, что делать и кто виноват?

Китайская газета, в свою очередь, называла источниками своей информации о том, что русских будут сбивать, такие издания как "Ройтер" и "Блумберг", но без прямых ссылок. Китайцы написали: "Европейские дипломаты предупредили Кремль на этой неделе, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства с полной силой, в том числе путем сбивания российских самолетов". По словам южно-китайской газеты, этому предшествовали сложные переговоры в Москве с британскими, немецкими и французскими посланниками. Об их итогах песков ответил ТАСС в пятницу 26 сентября: "Я даже не хочу говорить об этом, потому что это очень безответственное заявление".

Так как песков уклонился от ответа, то Ленте.ру и другим ничего не оставалось, как пользоваться китайскими и финскими источниками.

Зато причину масштабного налёта на Киев утром в воскресенье 28 сентября вечером того же дня озвучил рашистский Телеграм-канал "Легитимный". Он написал, здание посольства Польши в Киев поразила, как всегда, кривая ракета украинских ПВО, но всё остальное – это наша работа. Резюме этого Телеграм-канал, зря Зеленский говорил, что оставит Москву без света, если РФ будет наносить удары по энергетике Украины. Могли бы написать и без затей, не надо было трындеть про такое на весь мир, и без тебя тошно.

Ещё весной было очевидно, Трамп ближе к осени использует тему ударов по энергетике РФ как инструмент, чтобы загнать её за стол переговоров. Поэтому и сказал Зеленскому в Нью-Йорке, попроси у меня "Томагавки", а я отвечу с утвердительной коннотацией. По этой же причине Джей Ди Вэнс появился 28 сентября на "Fox News", призвал "русских проснуться" и начать переговоры, а также заверил, что готов дать Украине "Томагавки", если вдруг кто-то надеется, что Трамп умрёт или начинает сходить с ума, только потому, что похороны Чарли Кирка прошли весело как тризна у викингов. Кирк не единственный в этом отношении, некоторые завещают хоронить себя под блюз и запрещают плакать.

Одного лишь обещания оставить Москву без света "Томагавками" явно не достаточно, чтобы она прекратила стрелять и села за стол переговоров. Но в комплекте с другими действиями это может дать искомый результат. Как минимум, удержать её от ударов по энергетике Украины, так как для москвичей, сидящих в потёмках, будет крайне слабым утешением, что в Киеве тоже свете нет. Особенно с учётом того, что в Москве есть пара миллионов гостей столицы на заработках, которых нет в Киев, и в темноте они могут повести себя как палестинцы в Кувейте, когда туда вторглась из Ирака армия Хуссейна. Для того, чтобы московиты стали понятливей, ЗСУ ответно 28 сентября отключили свет в ряде районов Белгородского субъекта РФ. Образно говоря, рубильник от света в Москве и на её окраинах может с подачи Трампа оказаться в руках ЗСУ.

Поскольку перспективы гибридной войны в небе и энергетической на земле для РФ выглядят так себе, то 28 сентября лавров объявил, что уже договорился с Рубио в Нью-Йорке о третьем раунде переговоров США – РФ после Джидды и Стамбула, упустив из виду Аляску, а песков пригласил Трампа приехать в Москву. Оба поспешили изобразить для Трампа, что в кремле договороспособны и не надо спешить с "Томагавками". Если Трамп надумает лететь в Москву, то может по дороге подобрать Зеленского, у него тоже есть приглашение туда, и кремлёвцы не смогут отказаться.

Могут провести встречу на троих и в Казахстане – тестирование этого уже прошло и Токаев ответил, комнату для переговоров выделит, но сам в них участвовать не будет. У Казахстана всё слишком неоднозначно в отношениях с Москвой, чтобы быть посредником и мирить РФ с Украиной.

В последнюю декаду сентября Казахстан вообще очень обеспокоил Москву. Настолько, что песков сообщил, "путин" с нетерпением ждёт в ноябре приезда Токаева с важнейшим госвизитом, а захарова плакалась, Запад норовит оторвать Казахстан от "расеи". Песков и захарова выступили одновременно и поэтому сложно сказать, что это было – синхронный плач или ода радости.

Причина – поведение Токаева на Генассамблее ООН и затем в Астане. В Нью-Йорке он пообщался с Зеленским по теме Казахстана как возможного места переговоров, что само по себе покоробило кремлёвцев. Но он также посетил китайский форум по "Шёлковому пути", на котором Пекин обозначил новую линию "Север – Юг". Вернувшись в Асану провёл 26 сентября большое совещание на тему "Науки и технологии как стратегическое направление для государства", а на следующий день принял представителя военной хунты Мьянмы в штатском, приехавшего с предложением начать бурно торговать. Но где Мьянма и где Казахстан.

Однако, если сложит всё воедино, то выйдет результат, очень обеспокоивший Москву – Европа и США обещают Казахстану технологии и инвестиции, а Китай и Мьянма – выход его товарам к южным морю. Токаев планирует развернуть торговлю Казахстан с севера на юг и тогда РФ утратит для него значимость государства-транзитёра. Исчезнет любая геополитическая привязка к РФ, и в отношениях с ней можно будет руководствоваться только моралью, историей и здравым смыслом, столь любимым Трампом. Даже не надо будет санкции против неё вводить, все связи отпадут сами собой без пошлин США.

Это не произойдёт мгновенно, но то как засуетился песков, и как запричитала захарова, показывает – в кремле серьёзно обеспокоились и ждут в ноябре Токаева, чтобы сделать альтернативные предложения. Нечто типа, вернись, я всё прощу.

Всё это не могло оставить безучастным лукашенко, который оперативно заявил 28 сентября, что он "не будет жевать сопли", если НАТО будет сбивать самолёты РФ. Так как падать они будут и в Беларуси, то лукашенко есть от чего волноваться. Во-вторых, важно показать кремлёвцам, что он на их стороне, и за это нужно платить. За ущерб от упавших самолётов надо платить отдельно. За то, что будут стрелять с радиолокационной станции Вилейка тоже над платить за каждый вылет. Ещё нужны деньги на установку тревожных сигнализаций на западе Беларуси. Лукашенко точно не собирается жевать сопли и уже включает в голове калькулятор.