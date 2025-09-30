Как Трамп может наказать Путина

Вже більше ніж три з половиною роки США та їхні союзники хотіли зробити Росію міжнародним ізгоєм, звинувачуючи її у порушенні міжнародного права та основ ліберального світопорядку. Але Дональд Трамп, як тільки прийшов до влади, відновив відносини з путіним і відмовився називати його агресором, а Україну жертвою агресії.

Трампу знадобилось майже девʼять місяців щоб зрозуміти, що Путін не збирається сідати за стіл переговорів щоб завершити цю жахливу війну миром і що усі потуги Трампа і його адміністрації переконати Путіна до мирного діалогу, він ігнорує і дурить Трампа, імітуючи якусь зацікавленість у переговорах. І ось, нарешті, це усвідомлення настало. Багато хто у світі пояснює це тим, що відбувся розворот Трампа до України.

Ми зараз не будемо обговорювати що саме спонукало Трампа усвідомити безперспективність переговорів з Путіним, але можна не сумніватися, що Трамп не забуде, як Путін принижував президента Сполучених Штатів і фактично знущався над ним.

Переговори провалені з вини Путіна, сподівання Трампа отримати Нобелівську премію миру за його зусилля про примиренню у цій війні, вже не актуальні. Трамп довіряв Путіну, а Путін його обдурив, оскільки і не збирався закінчувати війну, а лише використав Трампа для припинення його політичної ізоляції у світі. Трамп піддався на умовляння Путіна і програв йому, чим цей програш Трампа обернеться для Путіна скоро побачимо, а поки що Віце-президент США Джей Ді Венс повідомив в інтерв'ю Fox News, що в останні тижні Росія відмовлялася від двосторонніх переговорів з Україною та тристоронніх зустрічей за участю США. "Ми, як і раніше, віддані світу, але для танго потрібні двоє", - зазначив він, висловивши сподівання, що Москва "прокинеться і прийме реальність".

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що розраховує на тристоронню зустріч. Президент Росії Володимир Путін допускав зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, але стверджував, що домовленості з Києвом щодо ключових питань неможливі.

Ми не забули, що Україна за останній рік кілька разів порушувала питання про "Томагавки". Однак, за даними Axios, це поки що єдина зброя, яку Трамп відмовився продавати європейським країнам, щоб ті передали її Києву. Все це відбувається на тлі мотивуючих промов президента США про те, що Україна може повернути захоплені території та здобути перемогу.

Нещодавно в інтерв'ю The Axios Show, яке опублікували 25 вересня, президент Зеленський заявив, що чиновники Кремля повинні знати, де розташовані найближчі укриття, оскільки Сили оборони України збираються використати далекобійну зброю у разі її отримання від США.

У тому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що Трамп підтримав удари у відповідь України по енергетиці та військових об'єктах РФ.

У липні 2025 року видання The Washington Post з посиланням на власне джерело повідомило, що Трамп розглядав можливість передати Україні ракети Tomahawk, які можуть вразити Москву чи Санкт-Петербург.

Як зазначає The Washington Post "США розглядають запит України на далекобійні ракети "Тамагавк" і розглядають можливість задоволення запиту президента України Володимира Зеленського щодо крилатих ракет "Томагавк" та надання Києву дозволу завдати ударів глибоко всередині Росії, підтвердив спеціальний посланець президента Дональда Трампа з питань України та Росії минулими вихідними.

Крилаті ракети "Томагавк", дальність яких становить щонайменше 1500 миль, стануть значним покращенням арсеналу України та її здатності вражати глибоко всередині Росії, включаючи Москву, чого попередня адміністрація США неохоче дозволяла.

В інтерв'ю Fox News у неділю генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні завдавати ударів великої дальності зброєю американського виробництва, додавши, що "немає таких речей, як святилища".

"Саме тут, я думаю, у них є можливість набагато агресивніше кинути виклик Росії", – сказав він.

На прес-конференції в понеділок речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "ретельно аналізує" "дуже серйозні" заяви, зроблені минулими вихідними, намагаючись зрозуміти, хто запускатиме ракети та як будуть встановлені цілі.

"Навіть якщо це станеться, немає панацеї, яка може змінити ситуацію на передовій для київського режиму", – сказав Пєсков. "Немає чарівної зброї. Чи то "Томагавки", чи інші ракети, вони не зможуть змінити динаміку". Україна вже здійснює далекобійні атаки своїм парком безпілотників, зокрема проти нафтової інфраструктури, але "Томагавки" стануть серйозним військовим оновленням.

За президента Джо Байдена Сполучені Штати лише неохоче дозволили використання ракет ATACM на території Росії з дальністю дії лише 190 миль.Віце-президент Джей Ді Венс, який також дав інтерв'ю в неділю на Fox News, заявив, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо продажу ракет "Томагавк" європейським країнам, які потім відправлять їх до України.Розчарований глухим кутом з російського боку — через те, що Кремль відмовляється сісти за стіл двосторонніх або тристоронніх мирних переговорів за посередництва Трампа — Венс сказав, що Росія повинна "прокинутися та прийняти реальність".

"Багато людей гине", — сказав Венс про Росію. "Їм немає що показати. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити заради дуже незначної, якщо взагалі будь-якої, військової переваги".

Продаж "Томагавків" ознаменував би різку зміну погляду Трампа на ситуацію на полі бою в Україні, навіть попри те, що Росію звинувачують у посиленні провокацій проти країн НАТО. Минулого тижня Трамп, схоже, змінив свою думку щодо війни, заявивши, що, на його думку, Україна здатна повернути втрачені землі, і що Росія, яку він назвав "паперовим тигром", "мала б зупинити" війну.

Впливовий депутат Держдуми Росії Журавльов заявив, що якщо ВСУ все ж таки отримає "Томагавки", можна буде говорити про новий етап війни, в якій США стають безпосереднім учасником. Тоді Росія знайде спосіб використати і "орєшнік" за американськими цілями, запевнив депутат. "Тоді і наш "орєшнік" має переїхати кудись ближче до американських кордонів, його, до речі, дуже просив привезти президент Венесуели Ніколас Мадуро. А як буде застосовувати, за якими цілями — не наша турбота — в цю гру вже точно можна грати удвох", — сказав він.

Як передає The Bell прес-секретар Путіна Пєсков дав стандартну відповідь на можливе постачання ракет Tomahawk Україні.

Він відреагував на новину про те, що для постачання далеких крилатих ракет Tomahawk Україні не вистачає лише схвалення Дональда Трампа. Заяв про те, що даний конкретний зразок західної бойової техніки принципово не змінить ситуацію, Пєсков робив досить часто майже в однакових висловлюваннях. Нинішня заява Пєскова – пряма реакція на слова віце-президента США Джей Ді Венса, який підтвердив, що Зеленський запросив у адміністрації США Tomahawk, а рішення з цього питання залежить від Дональда Трампа. Після Венса це підтвердив спецпосланник Трампа Кейт Келлог. Крім того, він сказав, що у Росії більше немає "недоторканних територій".

Чому це важливо? Tomahawk - масова, хоч і недешева ракета, заточена на враження нерухомих цілей типу заводів або електростанцій, а її дальність із запасом перекриває всю європейську територію Росії. Крім GPS, ракета оснащується інерційною системою наведення з корекцією по рельєфу місцевості, і таким чином може долати сильні перешкоди.

Зеленський на вихідних на тлі масованої атаки по Києву загрожував Росії блекаутом: "Якщо загрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то маємо знати у Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії."

А тим часом, Путін далі продовжує принижувати Трампа: WSJ про те, як Кремль тріумфує і насолоджується слабкістю США.

Президент США Трамп сподівався, що зможе домовитися про мир в Україні зі своїм другом-диктатором Путіним. Втім, Кремль протягом восьми місяців не пропонував нічого, окрім жорстокої ескалації. Більше того, тепер, запускаючи дрони над Польщею, він ще знущається з НАТО та американського лідера, зокрема. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal. "Пряме протистояння між НАТО і Росією було б катастрофою для миру, якої ніхто не хоче, але нежива реакція США збільшує ймовірність війни. Те, що Путін вважає, що може відправляти дрони до Польщі, союзника США за договором, де знаходиться приблизно 10 тис. американських військових, є прямою загрозою безпеці США", - йдеться у матеріалі.

Але, найбільше приниження Трампа допустив Путін тоді, коли з рук Президента США отримав особистий лист від його дружини Меланії Трамп, яка просила за збереження життів українських дітей, і він відповів на її лист бомбардуванням Києва, під час якого загинули 23 особи, у тому числі 4 дитини. Про це пише The Washington Post.

Цим варварським і зухвалим вчинком Путін принизив Меланію Трамп, а ще більше її чоловіка Дональда Трампа в очах його дружини. Може це і стало останньою краплею для США і особисто для Дональда Трампа, яка змінила його ставлення до Путіна.

Президент Трамп заявив, що Україна може відновити свої кордони до початку російського вторгнення, і висловив думку, що країни-члени НАТО мають збивати російські літаки, якщо ті входять до їхнього повітряного простору, посиливши риторику проти Кремля, оскільки війна проти України затягується. Про це пише CNN. Зауваження Трампа про збивання російських літаків та його пізніший пост у Truth Social про кордони України є значним зрушенням у його ставленні до Москви та баченні того, яким може бути завершення війни.

Але, як Трамп може покарати Путіна за його приниження - поставками новітньої зброї, в тому числі і далекобійної, яка у вмілих руках українських воїнів забезпечить достойне покарання Путіна.