Рання спеціалізація в школі шкідлива

Діти протягом 11-12 років багато разів змінюють свої вподобання, і це нормально і природно, оскільки вони пробують себе там-сям, там-сям.

Ніхто ж заздалегідь не знає, хто ким і чим буде. У 5 класі йому цікавий футбол, у 7 – комп'ютери, у 9 – література. І раптом подорослішавши, в 11 класі вона раптом... зацікавиться біологією: стовбуровими клітинами, генами, клонуванням, тобто наймоднішим і найперспективнішим.

Але заповнити пропущені (через небажання цим тоді займатися) знання біології в 7-10 класах буде неможливо.

Ось так багато людей потім стають нещасними.

Тому що їм нав'язали або не пояснили пріоритети.

Тому в школі треба опановувати широке коло знань компетенцій, щоб потім почуватися по життю як риба у воді.

Але тут виникають нарікання, що предметів забагато...

Насправді, це не предметів забагато.

Просто багато предметів викладають не цікаво. Та й самі предмети застаріли і виглядають архаїчно.

А дорослі за інерцією ведуться на підміну понять.

Замість того, щоб зробити цікавими самі предмети і підручники, та їхнє викладання, а також домагатися того, щоб у школі були чудові вчителі, вони йдуть шляхом найменшого опору і кажуть: математика не потрібна... хімія не потрібна... обж не потрібно.

Особливо критично останнє. Взагалі-то, логічно - що безпека життя і здоров'я - це ледь чи не найголовніше в житті.

Але яке непотребство зробили з цього архіважливого must know знання!?

Бо я бачив, наскільки корисно і захопливо це проходять і засвоюють в інших країнах... Там це улюблений предмет, бо він дуже життєвий.

Та й математика з хімією не такі вже страшні монстри.

Погодьтеся, що самі предмети не винні, що вони нудні.

Нудними їх роблять застарілі методики і жахливі підручники.

І шкода, якщо через це буде хибно обрана з дитинства спеціалізація, яка може стати горем від інших нереалізованих здібностей дитини.

Краще, якщо в неї буде досить широкий спектр умінь, навичок, знань і компетенцій.

Інакше можна опанувати професію, якої вже не існує.

А виправити вже нічого буде не можна.