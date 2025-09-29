Насколько реальны ''Томагавки'' для Украины

Когда появилась первая информация о просьбе В. Зеленского передать нам крылатые ракеты "Томагавк", то я комментировал это с юмором: зачем нам это американское хлам, если, по анонсам власти, у нас массово выпускается "значительно лучшая" ракета "Фламинго"? Кстати, у врага отсутствует ПРО, способная отразить 100 ракет, одновременно летящих на одну цель, так почему Крымский мост до сих пор стоит (вопрос риторический)?

Если серьезно, то "Томагавк" — отличная крылатая ракета, потому что постоянно модернизируется. Сбить ее крайне тяжело, потому что она ориентируется не столько по GPS, сколько по спутниковой карте, заложенной в систему управления, позволяющей ракеты летать очень низко – там, где ее не видит большинство радиолокационных станций. Но она в основном морского базирования. Конечно, есть комплексы наземного базирования, но их немного даже в США.

Поэтому просьба передать Украине "Томагавки" выглядит весьма гипотетический инструмент политического давления на Кремль, чтобы напугать и принудить к конструктивным мирным переговорам.

Однако поступают сообщения, что Штаты действительно рассматривают вопрос о "Томагавках" для Украины. Это откровенно удивляет неестественной решимостью Д.Трампа, но если разобраться внимательно, то вариант может оказаться очень перспективным.

Дело в том, что передача может состояться исключительно в виде мобильного универсального ракетного комплекса MRC Typhon (на фото). "Томагавк" из нее уносится на 1800 км, боевая часть 450кг. И такая ракета получит до большинства вражеских аэродромов, с которых атакуют Украину (в эффективности применения "Томагавков" мы убедились в Сирии).

Но вторая ракета, СМ-6, которая может запускаться с Typhon, еще более интересна. Это современная зенитная ракета с дальностью – внимание! - 460 км при использовании с земли (воды). Но уже есть вариант запуска СМ-6 с американских самолетов и тогда дальность достигает 600 км! Вдобавок, эта ракета способна уничтожать баллистические ракеты, а также точечные наземные цели, в частности ракетные комплексы, а поскольку она сама псевдобалистическая, то все происходит очень быстро.

Тогда сценарий может быть следующим. США передают нам один комплекс Typhon, но обширную партию ракет СМ-6 (с системой использования с F-16), способных устроить вражеской авиации настоящий воздушный геноцид. А Typhon будет легализовать ситуацию, еще и добавлять "Томагавки" на большую дальность.

И вот тогда гипотетический инструмент принуждения недоимперии к мирным переговорам превратился бы в вполне реальный. Но все это при условии, что Д. Трамп в очередной раз не примет бесконечные две недели на размышления.