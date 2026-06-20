Путин торопится. Но пока воевать будет

Успешные удары Украины по Москве, дефицит топлива в РФ. Проблемы российских пропагандистов. И некоторые успехи на дипломатическом поле. Все это вместе заставило ряд украинских журналистов задавать вопросы о реальности быстрых переговоров о заморозке войны.

Увы, я не согласен с таким оптимизмом. По состоянию на сегодня действительно Украина демонстрирует успешность своих атак. Но эффект начнет ощущуться в полную силу не сразу – русские почувствуют проблемы к августу.

Россия имеет свою логику ударов по украинской территории. Речь не о Киеве, естественно. И тоже рассчитывает на эффект ближе к августу 2026. К тому же Путин в очередной раз подписал указ об увеличении численности армии. И скрытая мобилизация "под новую численность" идет полным ходом. То есть к августу дополнительные 135-140 тысяч могут оказаться на фронте.

При этом сейчас сам фронт стоит. То есть говорить о провале любой из сторон не приходится. Но обе стороны ожидают перелома.

Соответственно, для политиков важно входить в переговорный процесс с сильных позиций. При этом РФ более ограничена по времени. Путин спешит. Но пока воевать будет.