Путин постарается использовать нестабильность в Белом Доме в свою пользу

Европейские дипломаты считают, что сейчас появилась возможность вновь вовлечь Дональда Трампа в украинский вопрос. Как пишет The Economist, участие европейцев в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе может подразумевать негласную сделку: в обмен США усилят давление на Россию. Французский дипломатический источник утверждает, что Трамп теперь понимает: "Сегодня победителями являются украинцы, а проигравшим – Владимир Путин".

Интересно и то, что, по сведениям издания, неофициальные контакты с Россией возобновились, а команда Трампа ежедневно поддерживает связь с украинской стороной. Один из обсуждаемых вариантов предусматривает двухэтапное перемирие: сначала ограничение боевых действий полосой шириной 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.

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Однако неназванный высокопоставленный украинский чиновник считает, что Россия вряд ли пойдет на серьезные шаги до октября, когда может попытаться преподнести Трампу внешнеполитический успех перед выборами – и получить что-то взамен. Более вероятно, что Кремль будет тянуть время до следующей весны.

К этим сообщениям можно было бы относиться с осторожным оптимизмом, если бы не два обстоятельства. Во-первых, нынешняя администрация США крайне нестабильна, и восторг от роскошного ужина в Версале во время саммита G7, где между переменами блюд был подписан меморандум с Ираном, в любой момент может смениться гневом и потоком оскорблений.

Во-вторых, Путин – лжец и манипулятор, который наверняка постарается в полной мере использовать именно эту нестабильность Вашингтона, вызывая темный "дух Анкориджа".