Путин теряет адекватность

Последнюю российскую атаку по Киеву и Киевщине многие объясняют желанием Путина отомстить за унижение, которое российский руководитель ощутил во время подготовки к параду в Москве 9 мая. Кто-то считает, что таким образом Путин пытается компенсировать фактическую остановку войск на территории Донецкой области. А кому-то кажется, что этой атакой Путин демонстрирует Западу силу и неготовность искать какие-либо компромиссы – как, впрочем, и ядерные учения на территории России и Беларуси одновременно.

Но меня эта атака, которую пришлось переждать на одной из станций Киевского метрополитена, поразила прежде всего своей бессодержательностью и ненадобностью. Российский президент потратил миллиарды рублей, чтобы уничтожить рынок и торговый центр, кафе и ипподром. "Орешник", которым Путин кичится в последние месяцы, был использован для удара по гаражному кооперативу в Белой Церкви. Даже если поверить объяснениям, что Москва хотела уничтожить какой-нибудь военный объект на территории этого украинского города, для этого вполне хватило бы беспилотников и нескольких баллистических ракет.

Путин, которого я помню с первых дней его пребывания в должности президента России, всегда был жестоким, лишенным эмпатии, хладнокровным и самовлюбленным. Эти черты проявились буквально в первые дни политической карьеры – на фоне чеченской войны или гибели подводников на лодке "Курск". Но этот Путин точно знал, что делает и зачем. Реальные признаки неадекватности можно было проследить уже в феврале 2022 года, когда российский президент был серьезно настроен на свержение украинского правительства и искренне верил, что его армию украинцы будут встречать цветами. Но это была, вероятно, идеологическая неадекватность. Российский президент искренне верит во все эти идеологические мифы, которые он пропагандирует, потому что воспитывался как офицер КГБ. Он действительно убежден, что никакого украинского народа нет, что люди сами не могут отстаивать свое будущее и не способны самостоятельно выходить на протесты. И действительно – почему человек, который в свое время был уверен, что проплачены были участники протестов в Дрездене в последние дни существования Немецкой Демократической Республики, должен как-то изменить свое мнение по поводу украинских площадей?

Но эта атака – свидетельство скорее номенклатурной, должностной неадекватности. Именно то, что Путин никогда не мог себе позволить в прошлом. У него нет лишних денег на армию – и он тратит миллиарды на ничего не меняющую атаку. Она никак не отразилась на военно-техническом потенциале Украины. Она не может запугать людей, потому что запугивать надо в первые месяцы войны, а не на пятом ее году – люди, оставшиеся в Украине, уже как-то привыкли к таким ужасным испытаниям. Чего можно такой атакой добиться – так это только поднять градус ненависти.

Поэтому я не удивлен, когда читаю на страницах западных изданий статьи о том, что российский президент вызывает разочарование у представителей собственной обстановки, политической и предпринимательской элиты самой России. Этих людей также не назовешь либералами – они исповедуют ту же программу, что и Путин, убеждены в необходимости возобновления контроля над Украиной и другими бывшими советскими республиками, в важности противостояния с Западом. Поэтому для большинства из них Путин – идеальный лидер, а остальные просто запуганы.

Что объединяет этих людей – так это желание, чтобы их лидер был адекватен в своих поступках и реалистично оценивал ситуацию в России и вокруг нее. А вот адекватность Путин в последнее время не проявляет от слова совсем. И это видно и по его восприятию населением – рейтинг заметно снижается – и по разговорам российских номенклатурщиков с западными журналистами. Поэтому я допускаю, что даже такие представители путинского окружения, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко действительно могли пытаться отказать Путина от более жестких ограничений для россиян – но не добились результата.

И да, эти люди будут недовольны – но ничего не сделают, чтобы изменить ситуацию, потому что боятся Путина. Они будут ждать либо его возвращения к здравому смыслу, либо его конца – и это будет делать российского президента еще более непредсказуемым и опасным. Это новый Путин – раздавленный годами безрезультатности в российско-украинской войне и преданный собственной неадекватностью. И к следующим действиям такого Путина нужно относиться еще с большим предостережением.