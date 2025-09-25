Путин сейчас в ситуации Гитлера к лету 1941 года

Текущая ситуация, в которой находится РФ, во многом похожа на ситуацию, в которой оказался Третий Рейх к лету 1941 г., и которая вынудила Гитлера напасть на СССР. В результате в кремле бьются над вопросом: нападать на НАТО или не нападать, и если не нападать, то что тогда.

На первый взгляд у московитов, как и у немцев к лету 1941 г., всё хорошо – они второй год продвигаются в Украине. Поэтому они хамят и отвергают инициативы США и Европы о переговорах. У Рейха к лету 1941 г. всё тоже было замечательно, но только на первый взгляд.

Британцы после поражения в мае 1940 г. и эвакуации своих войск с Дюнкерка были заблокированы на острове и реальной угрозы не представляли. С августа 1940 г. Рейх бомбил Британию почти как РФ бомбит Украину и был хозяином ситуации. Ожидать, что британцы высадятся на континенте и пойдут на Берлин мог только фантаст. Это как сейчас ожидать от ЗСУ похода на Москву. Авианалёты на Москву, как и на Берлин в 1940-1941 гг., возможны, но не танковый поход.

К 31 мая 1941 г. немцы выбили греков и британцев с острова Крит и завершили взятие под свой контроль Балкан. Турция, экс-союзник Германии в первую мировую войну, была близка к возобновлению связей. Войну за Скандинавию британцы проиграли ещё в 1940 г.

Но Гитлер через три недели после захвата Крита вдруг объявил войну своему союзнику Сталину, вместо того чтобы начать операцию "Морской лев" для захвата Британии. Штурм острова был не единственным вариантом. Гитлер мог неспешно вести блокаду и перенести войну в Африку, где британцы потерпели бы поражение из-за худшей логистики их армии. Попутно он мог продолжать уговаривать британцев вступить в "братский союз арийских народов", для чего к ним 10 мая 1941 г. спустился на парашюте Рудольф Гесс.

Вместо этих двух сценариев немцы выбрали третий – отложили разгром Британии и напали на СССР. Притом, что её поражение было вопросом не очень далёкого времени, а заселение немцами Африки решило бы все их проблемы с "жизненным пространством". В Алжире и Тунисе жило больше миллиона французских и итальянских фермеров, и для немцев тоже нашлось бы место. Ещё и с исторической справкой, что вандалы и готы жили мирно на юге Средиземноморья двести лет, пока туда не вторглись бедуины из Аравии. В Южно-Африканском союзе буры открыто поддерживали Рейх и климат там умеренный. В Трансиорданию (Палестину) можно было выпроводить всех евреев из Европы к радости Гитлера и сионистов и пусть создают себе не одно, а два государства – Иудею и Израиль.

Но вместо освоения Африки и планомерного принуждения Британии к капитуляции более почётной, чем та, что подписала Франция, немцы атаковали армию СССР, которая превосходила их численно по всем показателям. Мобилизационный потенциал СССР тоже был выше, так как в Вермахт призывали исключительно немцев, а другим лишь разрешали на добровольной основе вступать в дивизии СС и в полицейские части.

Этот странный разворот на восток с открытием третьего фронта нельзя объяснить лишь сумасбродством Гитлера и других лидеров партии. Гиммлер, второе лицо в Рейхе, был не узколобым фанатиком и не мямлей, а вполне амбициозным менеджером.

Причиной был не характер фюрера, а тот объективный факт, что СССР и Рейх поделили в 1939 г. между собой Европу, но не смогли договориться по Балканам. Сталин требовал проливы и "коридор" к ним через Румынию и Болгарию. Турция становилась довеском к ним. Но Гитлер и без этого сделал территориальные обрезания Румынии в угоду Сталину и венграм, и продолжать кромсать её означало признать гегемонию СССР.

Если бы Гитлер уступил Сталину, то флот СССР мог планировать десанты по всему Средиземному морю. В том числе в Италию, армия которой не смогла победить в 1940 г. Грецию, зимой 1941 г. была выбита британцами из Египта, а 19 мая сдалась им в плен в Эфиопии на фоне повсеместных успехов Рейха. Африканский фронт к лету 1941 г. начал становиться главным фронтом второй мировой войны. Но для успехов на нём немцам надо было заменить собой армии Муссолини, притом, что они лишь в мае оккупировали Грецию и Югославию и ещё не успели там закрепиться.

Немцы позволить себе такое могли лишь в четверть силы, так как над ними нависал СССР, тоже стремившийся к захвату всей Европы и готовый вторгнуться в Рейх в любой момент. То, что газета "Правда" с конца 1939 г. и до 22 июня 1941 г. почти не употребляла слово "фашисты" никого в Берлине не обманывало.

В этой ситуации Рейху не оставалось ничего другого как нанести сильное поражение армии СССР, чтобы вывести его из игры, прежде чем ввязываться в большую войну за Африку. План с блицкригом придумали генералы, а не Гитлер, и успешно его реализовали. Генералы логично полагали, когда они дойдут до Москвы и возьмут Ленинград в осаду, то Сталин пойдёт на переговоры, что и произошло.

Но не предполагали, что Гитлер в душевном порыве объявит 11 декабря 1941 г. войну ещё и США через четыре дня после атаки японцев на Перл-Харбор и заставит сделать это Венгрию, Болгарию и других союзников. Этот пиар-ход оказался для Рейха роковым, так как выяснилось: американцы, вопреки данным разведки, будут воевать и умеют воевать. Это был не только пиар, но и дипломатический ход, которым в Берлине хотели обязать Токио объявить войну СССР, пусть и формально. Но оказалось, у японцев другой взгляд на такие вещи.

Сейчас ситуация у путинистов очень близка к той, в которой гитлеровцы оказались к лету 1941 г., когда поняли, что не могут быстро захватить всего один остров – Британию. Вероятно, при упорстве они могли бы реализовать операцию "Морской лев", но на её исходе армия СССР вторглась бы в Рейх и остановилась бы только у Ла-Манша. Захват Британии закончился бы для Рейха превращением его в лучшем случае в сателлита СССР, но более вероятно в конгломерат из новых советских "республик". Почти тот же результат был бы, если Рейх полноценно ввязывался в войну за Африку.

Так что, к лету 1941 г. у немцев не было других вариантов, кроме как резким ударом вынести СССР за скобки и заключить с ним аналог Брестского мира. После этого можно было спокойно додавливать британцев и заняться Африкой. Так возник план блицкрига, причём прямо на марше по Балканам, чтобы Сталин их не опередил. Но после успешного старта блицкриг через полгода пошёл не по плану и трансформировался в затяжную войну на востоке. Почти как после провала российского блицкрига в 2022 г.

Сходство и в том, что кремлёвцы после мобилизации в РФ осенью 2022 г. и перевода армии и экономики на военные рейсы к осени 2023 г. могут начать операцию по захвату всей Украины в любой момент, но в этом случае им придётся начать и войну с НАТО.

Прежде всего, по технической причине, так как отступающие из Украины армии уйдут в сопредельные страны и никакой Орбан не сможет мешать отстреливаться оттуда. Война придёт и в Польшу, но не в виде десятка дронов РФ. Если ЕС и НАТО попробуют закрыть глаза на это и ещё на десять миллионов беженцев и как-то договориться с Москвой, то это станет их политической смертью. При этом вопрос, кто следующая жертва агрессии РФ, обретёт прикладной смысл.

Поэтому Москва не может позволить себе оккупацию всей Украины без риска войны с Европой и США. В том числе ядерной. Не может, притом, что Украина не член НАТО. К тому же в Республиканской партии США ещё в 2023-2024 г. говорили, что Будапештский меморандум читают неправильно, и можно показать на земле его правильное прочтение.

В результате кремлёвцы с конца сентября 2023 г. начали ползучее наступление и два года находятся в ситуации Рейха – захватить быстро или медленно Британию можно, даже план есть, но можно также быстро потерять и третий российский рейх.

Это без учёта того, что Си Цзиньпин в 2023 г. сказал, все границы времён СССР на его экс-пространстве сомнительны и условны. В Пекине могут иначе смотреть на договора, чем в Токио, когда Гитлер приглашал японцев объявить войну СССР. Даже Орбану нужна какая-то Украина как буфер между ЕС и РФ. Причём, чем дальше она будет простираться на восток, тем спокойней Орбану.

Рашисты с конца 2023 г. и до сих пор так и не отважились на блицкриг против ЕС, в отличие от немцев в июне 1941 г. Не отважились, несмотря на слова Трампа, что США будут защищать только тех, кто исправно платил взносы в НАТО. Когда Трамп летом решил вопрос со взносами и оружием для Украины, то в кремле начали мозговой штурм, что теперь делать?

"Агент" Трамп ускоряет процесс подготовки европейцев к отражению агрессии РФ в 2027 г., в 2028 г. или позже. В Европе такие даты называли ещё с конца 2023 г., но процесс подготовки к ним шёл вяло. Трамп ускоряет не только его, но и эмбарго ЕС на торговлю с РФ.

Даже разыграл с Зеленским на полях ООН сценку а-ля "95 квартал". Зеленский: "Я поговорил с Фицо, и он обещает не покупать нефть у РФ, если ей найдут замену". Трамп: "Да, я узнал об этом две недели назад. Это неправильно, что они покупают, но я позвоню Орбану, и они прекратят. Орбан мне не откажет".

В кремле опасаются, что если так будет продолжаться, то Европа в 2027 г. будет точно готова отразить любую агрессию РФ. Поэтому провели мозговой штурм и решили, пора изобразить нечто аналогичное блицкригу Рейха в СССР и поставить НАТО на колени. По крайней мере психологически. Аналог оказался бледным – 9 сентября налёт на Польшу, затем пролёт самолётов над польской буровой платформой "Петробалтик" и 19 сентября вход в воздушное пространство Эстонии. Прорубкой "коридора" через Сувалки уже никто не пугал. Даже учениями "Запад-2025", куда пригласили двух наблюдателей из США.

Если заглянуть в новостную ленту до 2022 г. и после, то таких нарушений воздушного пространства ЕС военная авиация РФ совершала в год от нескольких десятков до сотни. Заканчивалось всё выпроваживанием и изредка вызовом посла. Теперь Великобритания, Польша и Швеция обещают сбивать без предупреждений. Эстония не обещает, готовит сюрприз, но прямо заверяет, что разместит у себя британские F-35А с ядерным оружием, если что.

Два года сидения кремлёвцев в стратегической наступательной обороне должны были когда-нибудь привести их к мысли, что дальше? Трамп своими инициативами ускорил и этот процесс. В данный момент им доступны три основных варианта.

Первый, пойти по пути Гитлера и совершить блицкриг против какой-то страны НАТО, чтобы одним ударом вывести Альянс из игры и затем спокойно захватить всю Украину. Но слишком велик риск, что всё закончится как у Гитлера и быстрее.

Второй, ничего не делать, ждать выборов в США в 2028 г. и молиться, чтобы 20 января 2029 г. в Белый дом вошёл кандидат от Демпартии. Но не факт, что такое произойдёт, и не факт, что "путин" и РФ доживут до 2029 г.

Третий, воспользоваться тем вариантом, который Гитлер отвергал с осени 1939 г. по 1940 г. Тогда через Папу Римского, королеву Нидерландов и других посредников Германии делали предложения официально прекратить войну и начать переговоры. Предполагалось, по их итогу она выведет войска из Польши в обмен на Гданьск с "коридором" в Пруссию, чего изначально требовала. Может получить ещё и особый статус для немцев и немецкого языка в Польше. Но так как СССР с осени 1939 г. начал гибридную оккупацию трёх стран Балтии и войну с Финляндией, чем особо напряг британцев, готовившихся вступить в неё в апреле 1940 г., то Гитлер ощущал себя в сильной переговорной позиции и отвергал такие предложения.

В роли Папы Римского и выступает Трамп. Поэтому равноудалённо пожелал успехов Украине и РФ, но ответил: у "путина" есть месяц до окончания Генассамблеи ООН, чтобы принять его предложения. Во избежание в кремле головокружений от успехов назвал РФ "бумажным тигром", чем сильно всех там обидел. Песков был послан известить Трампа, что РФ не тигр, а медведь и бумажных медведей не бывает. Вероятно, из-за дефицита в РФ бумаги.

Так как "чекисты" опустились до уровня "квартальщиков" в реакции на слова Трампа, то это означает, что мозговой штурм в кремле продолжается. В конце октября увидим его финальный результат, и не исключено, что они могут выбрать тот вариант, от которого отказался Гитлер.