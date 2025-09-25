''Демонстративная вечеринка'' в условиях войны: эксзамгенпрокурора Вербицкий пробивает дно

Бывший заместитель генерального прокурора Вербицкий продолжает как говорится на жаргонном, пробивать дно. Вербицкий решил поиграть в бандитов и показать это на всю страну.

Кадрамы с события поделилась в Facebook его избранница, Кристина Ильницкая Фонд Кристины Ильницкой. Вечеринка проходила в Одессе, а локация была украшена в эстетике 90-х.

По моему мнению, такие "демонстративные вечеринки" в условиях войны, когда каждый день погибают военные и мирные жители, когда тысячи людей отдают последнее на нужды армии, демонстративные развлечения в стиле криминальной романтики выглядят как плевок в сторону общества.

Образ "малиновых пиджаков", золотых цепей и уголовных кодексов ассоциируется с эпохой хаоса и беззакония. Но особый цинизм ситуации в том, что в вечеринке принимает участие человек, в свое время олицетворявший борьбу с организованной преступностью. Для бывшего руководителя органов прокуратуры — это прямая дискредитация собственного прошлого и государственных институций, на которые ему плевать.

Я до сих пор не может понять, что в голове у этого персонажа???? Зачем это выкладывать в общем, чтобы показать что ты неприкосновен на сегодняшний день, так это уже и так все поняли!!!!