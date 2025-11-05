Путин перешел в контратаку к Трампу

Следующие недели мы услышим много нового о том, как Россия вынуждена расчехлять свой ядерный арсенал, чтобы не допустить ядерной войны.

Заседание Совбеза России, которое должно было быть посвящено безопасности на транспорте, началось с рояля в кустах. Спикер Думы Володин спросил Путина, как реагировать на заявления Трампа о ядерных испытаниях. Путин дал слово министру обороны Белоусову, а тот сразу же прочел(!) доклад о том, как американцы готовятся к ядерной войне, что и сколько они модернизируют, какие ракеты улетят из Германии в Россию и Китай и т.д. И в итоге сказал, что нужно "расконсервировать полигон на Новой земле" и делать ядерные испытания. Путин поддержал, а через час Песков заявил, что Путин поручил только рассмотреть такую возможность.

Что имеем в сухом остатке?

1 Это никакая не гонка вооружений, как многие уже начали говорить. Россия этого не может себе позволить. Параллельно с заявлениями Путинас, между прочим, пусковую площадку для ракеты Ангара обесточили из-за долгов за электроэнергию. Это все, что нужно понимать о "гонке вооружений".