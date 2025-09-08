Путин окончательно сдал Россию Китаю

Совершенно очевидно: оформлен интернационал диктаторов под абсолютным руководством Пекина. Заискивающее ничтожество Путин окончательно закрепил свой вассальный статус и сдал Россию Китаю. Россия сегодня — вассал Пекина, вся внешняя политика России формируется и утверждается именно там. Это закономерный итог многолетней политики путинского режима.

Война в Украине будет продолжаться, потому что Китаю она выгодна. С одной стороны, она отвлекает внимание Запада, высасывает его ресурсы, создаёт трения между США и Европой. С другой стороны, война опустошает Россию.

Территорию от Владивостока до Байкала, площадью полтора миллиона квадратных километров, Пекин рассматривает как временно оккупированную. И чем меньше в России останется мужского населения, тем проще Китаю будет эту территорию осваивать.

Показательно, что Си Цзиньпин прибыл на саммит ШОС не в западном костюме, как все остальные, а в маоистском кителе. Диктаторы всегда выстраивают символику тщательно, транслируя через детали свои политические сигналы. Си выбрал этот костюм как знак своего лидерства в альянсе диктаторов и открытого вызова Западу.