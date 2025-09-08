Путін остаточно здав Росію Китаю

Цілком очевидно: оформлений інтернаціонал диктаторів під абсолютним керівництвом Пекіна. Запобігливе нікчемність Путін остаточно закріпив свій васальний статус і здав Росію Китаю. Росія сьогодні – васал Пекіна, вся зовнішня політика Росії формується та затверджується саме там. Це закономірний результат багаторічної політики путінського режиму.

Війна в Україні продовжуватиметься, бо Китаю вона вигідна. З одного боку, вона відвертає увагу Заходу, висмоктує його ресурси, створює тертя між США та Європою. З іншого боку, війна спустошує Росію.

Територію від Владивостока до Байкалу площею півтора мільйона квадратних кілометрів Пекін розглядає як тимчасово окуповану. І чим менше в Росії залишиться чоловічого населення, тим простіше Китаю освоюватиме цю територію.

Показово, що Сі Цзіньпін прибув на саміт ШОС над західному костюмі, як й інші, а маоїстському кителі. Диктатори завжди вибудовують символіку ретельно, транслюючи через деталі свої політичні сигнали. Сі обрав цей костюм як знак свого лідерства в альянсі диктаторів та відкритого виклику Заходу.