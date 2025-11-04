Произошло ускорение падения в бездну российской экономики

На прошлой неделе продолжилось ускорение падения в бездну российской экономики. Очень "вкусными" оказались отраслевые данные Росстата:

Оборот розничной торговли России в сентябре вырос на 1,8%, за 9 месяцев – на 2,1%, что значительно ниже уровня даже официальной инфляции.

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-августе составил 263,2 млрд руб. против 4,9 млрд руб. годом ранее.

За 9 месяцев производство пластмасс в первичных формах просело на 2,8% к аналогичному периоду в прошлом году, в сентябре произошло снижение на 9,6%.

Произошло ускорение снижения пассажирооборота авиакомпаний в сентябре до 4,7%, за 9 месяцев он упал на 2,5% (как не упомянуть фразу путина: "санкции нам только помогают", только осталось уточнить: "помогают сделать что?").

Продажи российской сельхозтехники снизились за 9 месяцев на 26,5%, а Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидает понижения инвестиций в основной капитал в 2026 году на 1,5%.

Выход отрицательной отраслевой статистики Росстат неожиданно завершил пафосным заявлением о росте ВВП России за 9 месяцев на 1%, а за сентябрь – на 0,6% (год до года). Трудно найти секторы, где был рост, поскольку снижается уже даже оборонка.

Впрочем, такие сектора все же есть, например ИТ: в сентябре оборот российских разработчиков программного обеспечения вырос на 45,8% год к году.

В сказочной российской статистике еще стоит разобраться, как при росте в 2-3 секторах и тотальном снижении в другой части экономики у них все еще растет официальный ВВП. Впрочем, это уже не так важно, потому что часть этого ВВП (к сожалению) влетает в Украину своим ходом, а потому не приносит никакой пользы России, кроме, конечно, санкций, проблем на международной арене и ответа сил обороны Украины.