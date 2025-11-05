После войны общество снова захочет простых решений: кто первый это поймет – умные или хитрые
Колебания от центра. Или когда наконец-то настанет время здорового центризма?
Еще год назад Трамп обещал вернуть величие.
Сегодня левые в Нью-Йорке обещают "возвращение справедливости".
И то, и другое – крайние точки, удобные для кампаний, но роковые для общества.
Ибо предложение лежит в плоскости чистого популизма.
Бывшие законы демократии теперь работают по принципу эмоциональных качелей.
Таков запрос времени: в погоне за софитами и ругательствами на первое место выходят не идеи, а "психологические крючки".
И главная мотивация избирателя – "наказать не тех".
Лишь 20% американцев сегодня доверяют правительству – рекордно низкий показатель.
Демократы обесценили слово "ценности", республиканцы – "традиции".
А умеренный центр – как всегда – между двумя обещаниями "сделать все по-новому".
Этот вирус давно распространился и на Европу.
Италия снова ищет "сильную руку".
Франция мечтает, чтобы государство все простило и все обеспечило.
Германия спорит сама с собой: кого бояться больше – правых или счетов за отопление.
Когда-то изобретший "взвешенность" континент теперь тренируется в политическом кроссфите.
Популизм стал универсальным языком демократий.
Главное – говорить громко, желательно с пафосом, и не слишком вникать в детали.
Мы это тоже проходили в 2019 году.
Но после войны израненное и изможденное общество снова захочет простых решений и быстрых результатов.
Вопрос только, кто первый это поймет: умные – чтобы предупредить, или хитрые – чтобы воспользоваться?