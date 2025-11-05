После войны общество снова захочет простых решений: кто первый это поймет – умные или хитрые

Колебания от центра. Или когда наконец-то настанет время здорового центризма?

Еще год назад Трамп обещал вернуть величие.

Сегодня левые в Нью-Йорке обещают "возвращение справедливости".

И то, и другое – крайние точки, удобные для кампаний, но роковые для общества.

Ибо предложение лежит в плоскости чистого популизма.

Бывшие законы демократии теперь работают по принципу эмоциональных качелей.

Таков запрос времени: в погоне за софитами и ругательствами на первое место выходят не идеи, а "психологические крючки".

И главная мотивация избирателя – "наказать не тех".

Лишь 20% американцев сегодня доверяют правительству – рекордно низкий показатель.

Демократы обесценили слово "ценности", республиканцы – "традиции".

А умеренный центр – как всегда – между двумя обещаниями "сделать все по-новому".

Этот вирус давно распространился и на Европу.

Италия снова ищет "сильную руку".

Франция мечтает, чтобы государство все простило и все обеспечило.

Германия спорит сама с собой: кого бояться больше – правых или счетов за отопление.

Когда-то изобретший "взвешенность" континент теперь тренируется в политическом кроссфите.

Популизм стал универсальным языком демократий.

Главное – говорить громко, желательно с пафосом, и не слишком вникать в детали.

Мы это тоже проходили в 2019 году.

Но после войны израненное и изможденное общество снова захочет простых решений и быстрых результатов.

Вопрос только, кто первый это поймет: умные – чтобы предупредить, или хитрые – чтобы воспользоваться?