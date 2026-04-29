Польско-американо-российско-молдавско-белорусский обмен. Стоит ли напрячься Украине?

В этом обмене США и Россия имеют прямо противоположные цели. Но Москва, похоже, пошла на уступки Вашингтону исходя из главного принципа коммуникации с Трампом: не ссориться и тянуть время.

1. Формально – это обмен 5 на 5, в котором приняло участие 7 стран. Но, если говорить о главных фигурантах, имеем "главного" героя для поляков и двоих для Москвы.

2. Обмен польского белоруса Почобута на российского археолога Бутягина, занимавшегося раскопками в Крыму и на высокопоставленного молдавского силовика Балана, который шпионил в пользу России – сложная комбинация, которую удалось проверить прежде всего благодаря стараниям США. Поляки уже благодарят американцев. Но этот обмен был бы невозможен без россиян, имеющих в этом конкретном случае прямо противоположные с американцами цели.

3. Цель США, кроме гуманитарной, похоже, является продолжением идеи вхождения в калийный рынок Беларуси (именно против этого категорически выступает Москва). Беларусь может экспортировать удобрения только через четыре страны: Литву, Латвию, Украину и Польшу. Похоже, США начинают игру по деблокированию польской, а в будущем, возможно, и литовской границы. Подчеркиваю, начинают игру. Потому что ни в Вашингтоне, ни в Варшаве, ни в Вильнюсе Лукашенко особо не доверяют. И перед попыткой сыграть в более серьезную игру пробуют тактику мелких побед.

4. В Москве прекрасно понимают стратегию США и потому согласились на эту игру, одержав взамен две символические победы: Балана и Бутягина. Поляки тоже получили то, что хотели: Почабут лично встречал Туск. При этом россияне следят за тем, чтобы калийные переговоры не выходили за пределы обмена политзаключенными и не переходили в эуономическую плоскость без ведома россиян.

5. Что касается Лукашенко, то он просто не мог не согласиться с этим обменом под давлением из Москвы и Вашингтона. Однако все предыдущие действия Лукашенко показывают, что он боится сближения с Трампом и считает, что нужно максимально тянуть время и делать более сложные шаги по сближению с Вашингтоном (заигрывание с КНДР – яркий тому пример).

6. Проще говоря, Лукашенко больше боится Путина, чем Трампа, а потому будет пробовать петлять максимально долго, чтобы не допустить американцев на свой калийный рынок. А согласится на это он только в тот момент, когда это станет в том числе игрой россиян. А это может произойти в тот момент, когда (точнее, если) РФ и Вашингтон расширят поле для переговоров в том числе и на Беларусь.

7. У нас многие начали говорить, что этот обмен – чуть ли не поражение Украины. Это точно не так. Украина здесь ничего не выиграла и не проиграла. Мы всего лишь наблюдатели. Стоит ли нам уже напрягаться из-за этого обмена и вообще из-за этой игры США? Пока точно нет. До разблокирования польской границы еще очень далеко. Но игра уже началась. И нам нужно четко для себя определиться, где наше место в этой будущей игре, особенно учитывая, что в переговорах Украина – Россия – США может появиться белорусский фактор.