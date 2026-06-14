Украинцев и поляков разъединяет не история

Неожиданное обострение украинско-польских взаимоотношений на фоне решения президента Владимира Зеленского присвоить наименование Героев УПА одному из военных подразделений испугало меня прежде всего своей сюрреалистичностью, которая выходит за пределы классической политики – хотя где сейчас найдешь классическую политику! Да, меня удивило прежде всего то, что в центре событий оказался именно орден Белого Орла, пишет Виталий Портников для издания "Збруч".

В отличие от многих, кто сегодня полемизирует с поляками, я не вижу ничего экстраординарного в официальной реакции Варшавы. По-моему, дипломатическое ведомство любой страны имеет полное право на политические оценки действий страны-партнера, которые имеют отношение к трактовке этой страной исторической памяти. Страна-партнер может принять эти замечания к сведению, но отнюдь не обязана делать из них выводы. Это обычный политический сигнал: у нас прошлое воспринимают не так, как у вас. Более того, я бы хотел, чтобы и украинское Министерство иностранных дел реагировало аналогично, когда в любой стране называют объекты или воинские части именами людей или формирований, которые могут быть причастны к убийствам украинцев, антиукраинской пропаганде и тому подобное. Но и мы должны осознавать, что в мире может быть свое представление о ценности этих людей или организаций для исторической памяти той или иной страны. Это и есть цивилизованная практика международных отношений.

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Сюррелистическая ситуация начинается именно с угроз президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Это ведь не индивидуальная награда для конкретного лица. В лице Зеленского президент Польши Анджей Дуда наградил всех украинцев, которые боролись с российским нашествием и к тому же превратили свою страну в щит для Польши. Да, это честь для президента Украины – такая награда. Но еще больше это честь для Польши, что президент воюющей с общим врагом страны согласился принять ее. И, извиняюсь, этот орден – не вопрос престижа Зеленского, это вопрос престижа ордена Белого Орла. Ведь награждая украинского президента, президент Польши наградил каждого украинского солдата, который уже никогда не вернется домой или продолжает свою борьбу за будущее Украины и Польши, каждую украинскую женщину, воспитывающую детей под обстрелами, каждого ребенка, изучающего уроки в подземной школе. Разве вам, дорогие мои польские друзья, этого мало? Разве вы не хотите быть к этому причастны? Уверен, что хотите – польская помощь украинцам и Украине была беспрецедентной. А здесь – орден!

Дальнейшее развитие истории выглядит еще удивительнее. Капитула ордена провела заседание, и теперь мы должны ожидать решения президента Навроцкого, который должен сделать вывод, лишать президента Украины ордена или нет. Условие – изменить название воинского подразделения. При этом кто-нибудь прекрасно понимает, что решение о лишении ордена является внутрипольской историей, которая никак не отразится на Зеленском – ни с точки зрения внутренней политики, ни в международном плане. А вот если Зеленский ради сохранения награды или хороших отношений с польским коллегой сменит название подразделения, это действительно станет для него внутриполитической проблемой. Что он может выбрать?

Я сознательно не обсуждаю ни вопрос УПА, ни Волыни. Это, как и любое наследие, связанное с гибелью тысяч людей с обеих сторон – тема серьезных и важных дискуссий. И, к слову, не только историков, но и политиков. Я говорю исключительно о другой исторической проблеме польской политики – о неспособности вовремя остановиться, о мегаломании, которая мешает реалистично оценить собственные возможности и значимость.

Украинцев и поляков объединяет отнюдь не орден Белого Орла на груди президента Украины, а осознание общей опасности. Если бы это осознание было присуще обоим народам во время Речи Посполитой – возможно, украинцы с поляками вместе не попали бы под Москву.

Украинцев и поляков разъединяет отнюдь не историческое наследие. Их разъединяет непонимание многими польскими политиками простого факта, что в случае поражения Украины Польша в очередной раз не выживет и никакие Соединенные Штаты ей не помогут. Ну, серьезно, когда теперь мы наблюдаем, как Соединенные Штаты просто пренебрегают интересами Израиля для того, чтобы договориться с Ираном, неужели трудно себе представить, что будет, если на месте Израиля окажется Польша, а на месте Ирана – Россия, которая захватит Украину.

Пора уже наконец-то объединиться. У нас еще будет возможность поговорить о сложном прошлом польского и украинского народов, если Польша и Украина сохранятся на политической карте будущего мира. Но даже тогда мы должны сказать друг другу простую вещь: не украинцы будут определять историческую память поляков и не поляки будут определять историческую память украинцев. Мы можем дискутировать, обмениваться оценками – но не надеяться, что украинский и польский пантеоны будут совпадать. И именно поэтому нужно всегда помнить тех людей, которые и в темные времена работали ради польско-украинского понимания, и гордиться ими.

Кстати, я считаю, что эти люди получили свою часть ордена Белого Орла, когда президент Дуда награждал им президента Зеленского.