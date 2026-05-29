Российский дрон врезался в жилой многоэтажный дом в румынском пограничном с Украиной городе Галац. В одной из квартир возник пожар, пострадали два человека. Минобороны Румынии сообщило, что это был российский дрон типа "Герань-2" - он же иранский Шахед.

В Бухаресте заявили, что удар российского дрона является основанием для применения статьи 4 договора НАТО о консультациях с союзниками. В Брюсселе произошедшее назвали "безрассудной и безответственной эскалацией".

Но самое интересное в этой истории — комментарий представителя Минобороны Румынии, бригадного генерала Георге Максима, который объяснил, почему армия не сбила дрон: "Первое у нас есть ограничение — юридическое. Мы не можем вести огонь так, чтобы это затрагивало воздушное пространство соседней страны".

Он также добавил, что у Румынии есть системы ПВО, "которые были спроектированы и изготовлены до 2023 года, когда началась эта война дронов". На вопрос, почему не сработали системы Gepard, генерал ответил, что в армии существуют ограничения на размещение таких систем в мирное время, а для их установления необходимо согласие владельцев и субъектов хозяйствования.

То, что РФ будет заниматься подобными провокациями против стран НАТО, было очевидно. Альянс, вероятно, окажется неспособным даже нормально провести консультации, что Путину и нужно.

Но то, как сегодня звучат генералы европейских стран, тем более находящихся на самом краю Евросоюза и НАТО — это уже настоящая трагедия. Системы не готовы. Мирное время. Юридические ограничения. Потрясающе.