Почему Рубио после встречи с Лавровым сказал, что с Россией сейчас говорить нет смысла

Издание FT обнародовало интересную статью, почему Рубио после встречи с Лавровым сказал, что с Россией сейчас говорить нет смысла. И, наконец, встречу Трампа с Путиным в Будапеште отменили.

Итак, первое. Российское Министерство иностранных дел направило Вашингтону меморандум, в котором подчеркнуло давние требования Кремля для решения того, что Путин называет "первопричинами" своего вторжения, в частности, эти требования включают территориальные уступки, резкое сокращение вооруженных сил Украины и гарантии, что страна никогда не вступит в НАТО.

Во-вторых, Лавров рассказывал Рубио на встрече, что "Украиной руководят нацисты".

"Лавров явно устал и, похоже, считает, что имеет более важные дела, чем встречаться или взаимодействовать с США, чего бы ни хотел президент Путин", — сказал источник журналистам.

Короче, именно после этого Трамп разозлился и наложил санкции на две нефтяные компании.

Здесь важны две вещи. Хорошо, что международной политикой в США занимаются зашкваренные и упорные как Лавров. Потому что условный типаж молодого и прогрессивного без упреков о нацистах — мог бы и навредить.

Два. Путин показал, как готов идти на культурный и не только диалог с Киевом. Поэтому на днях обсуждали мирный план ЕС и Украины, где пунктом 9 была очень специфическая хуерга о "возобновлении диалога о культурном, языковом и религиозном разнообразии" между Москвой и Киевом. Кажется, 80 лет по отношению к мирной жизни разманили европейцев и они вообще не отстреливают, что за монстр вырос за их деньги на болотах.

Так вот, этот тезис в очередном мирном плане как раз и разбудил такого украинофоба как Бужанский. Который сразу закричал об апартеиде и выразил влажные фантазии об откате всего, что было сделано другими людьми — государственниками и профи за последние 11 лет.

Это нужно держать на контроле. И хотелось бы знать имена наших переговорщиков, молча кивающих головами, когда клепали тот специфический пункт, который обнуляет нашу борьбу за себя на фронте и в тылу.