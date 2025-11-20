Почему ''Мирный план Трампа'' это миф

Нечего обсуждать.

"Мирный план Трампа", о котором вчера писали мировые СМИ, — миф. Украина на такие условия не согласится, Европа тоже их не поддержит, а у США фактически не осталось рычагов давления. Это бессмысленное творчество группы российских агентов Дмитриева–Виткоффа, которое они слили в СМИ, надеясь таким образом придать ему какой-то квазиофициальный статус.

Рубио уже написал, что США лишь "разрабатывают список возможных идей по прекращению этой войны". В прессу слили не какой-то официальный законченный план или ультиматум, а то, что предложил Дмитриев и с чем Виткофф прибежал к Трампу. Тот, видимо, покивал головой, по обыкновению ничего не поняв. Но у него семь пятниц на неделе. Потом (а может, уже) к нему прибежит Рубио и объяснит, что такой план нереализуем, и Трамп о нём забудет.

Апдейт. Этот план нужен Кремлю не для реализации, а для того, чтобы поссорить США с Украиной. Поэтому над ним работал не имеющий полномочий Дмитриев, а Машка Захарова от лица МИДа от него отреклась. Путин прекрасно понимает, что Украина такой план фактической капитуляции не примет и надеется, что это даст повод Трампу вновь отказаться от поддержки Киева. Проблема этого "хитрого" замысла в том, что такой план не примет и США.