Почему Лавров слил в унитаз мечту Путина

Хамство и другие методы, использованные кремлём в 2015 г. при заключении Минска-2, не сработали с Трампом. Сначала 22 октября он объявил, что встреча в Будапеште не состоится, а 24 октября ввёл санкции против "Лукойл" и "Роснефти", чем де-факто вывел США из роли посредника в переговорах. На прощание бросил, если быстро передумаете, то я тоже смогу быстро эти санкции отменить. Но думайте быстро.

После таких новостей "путин" продолжил держать марку и 24 октября рассуждал об унитазах, которые скоро понадобятся американцам, намекая этим, что они доигрались до Кузькиной матери. Но в этот же день Кирилл дмитриев срочно рванул в США к Виткоффу, только вернувшемуся из Израиля, где его в пятницу 24 октября сменил Рубио. Виткофф согласился встретиться с дмитриевым где-нибудь в кафе вблизи своего дома в Майами и в частной беседе обсудить предложения кремлёвцы. Разумеется, без унитазов "путина".

Если новые предложения интересны, то он, может быть, организует дмитриеву встречу с Трампом. Благо тот тоже живёт во Флориде, и Виткофф давно с ним дружит. Дмитриев, по распространённой практике, будет должен за эту услугу Виткоффу кругленькую сумму. Гораздо большую, чем брал Арестович за такие услуги, когда был внештатным советником при Офисе и зарплату не получал. Тот случай, когда уместно восклицание "Как, у вас тут ещё и зарплату платят?!".

Дмитриева погнали в США, так как он вроде как не на госслужбе и лавров "спалил" 20 октября каналы МИД, когда по телефону нахамил Рубио. После этого Рубио отменил уже анонсированную на 23 октября встречу с лавровым, а Трамп – с "путиным" и выписал кремлёвцам полновесный "чек".

Телефонное хамство лаврова было лишь одним из эпизодов задирания ставок Москвой. С воскресенья на понедельник рашисты предприняли два больших наступления с целью полного захвата Купянска и Вовчанска. Несколько продвинулись, но по сводке Генштаба потеряли за 20 октября рекордные 8 танков и 37 бронемашин. Это был день созвона Рубио с лавровым. Москва смоделировала ситуацию штурма Дебальцево на переговорах в Минске. Также провела бомбардировки Киева и других городов, и запустила из Карелии межконтинентальную ракету по Камчатке, уточнив, что ядерную боеголовку с неё сняли. Есть обычай на расеи – пугать США пусками таких ракет по Камчатке, реже по Чукотке, так как передвижение чукчей сложно контролировать.

Поэтому легко представить, чего жёстко требовал лавров от Рубио за прекращение огня и какую пургу гнал по телефону. Накануне он тренировался в СМИ. Надо полагать, он не назвал Рубио дебилом, и не лаял на него, как русский журналист в Минске на Порошенко. Результат получился обратный, так как в кремле позабыли, что фамилия президента США не Обама, и даже не Байден.

В 2014-2016 гг. администрация Обамы полностью самоустранилась от официальных переговоров с Москвой об её агрессии против Украины и взвалила эту ношу на Меркель с Олландом. Притом, что кремлёвцы прямо заявляли – хотим переговоров с США и Ялты-2. Меркель с Олландом для солидности привлекли ОБСЕ и в итоге сотворили "нормандский формат".

Ситуация изменилась только в 2017 г. после инаугурации Трампа. Он назначил Курта Волкера своим спецпредставителем и начал переговоры. Для убедительности отменил запрет Обамы на продажу летального оружия Украине. Для ещё большей убедительности сообщил о передаче "Джавелинов" и принял закон, обязывающий США не признавать аннексию Крыма. В общем, вёл себя как настоящий "агент кремля".

Должность Волкера была аннулирована 27 сентября 2019 г. через два месяца после досрочных выборов в Верховную Раду. Демпартия тогда развернула компанию, что Трамп угнетает Зеленского и требует от него компромата на Байдена по делу о его сыне. Волкера называли соучастником Трампа, и как считается, он сам подал заявление об отставке. Но ещё после инаугурации Зеленского в его заявлениях сквозил скептицизм. Трамп после его ухода не назначал нового спецпредставителя для переговоров с РФ и в декабре 2019 г. не направил никого в Париж на встречу Зеленского с "путиным" в присутствии Макрона и Меркель.

Байден тоже никого не назначал, притом, что 16 июня 2021 г. был вынужден встреться в Женеве с "путиным" из-за стягивания им с апреля более 100-тыс. войск РФ к границе с Украиной. Лишь в сентябре 2023 г. он назначил Пенни Прицкер спецпредставительницей по восстановлению экономики Украины, но не для переговоров с РФ. Переговоры он предпочитал вести тайно через директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, но кремлёвцами сами предали их огласке в ноябре 2022 г., чтобы показать – США с ними общаются, вопреки обету Байдена не звонить.

С лета 2014 г. кремлёвцы только и делали, что мечтали вслух о переговорах с США об Украине на двоих без европейцев. Максимум соглашались на участие Великобритании и Франции, как членов ядерного клуба и Совбеза ООН. После приездов Виткоффа, встреч с Рубио и Келлогом, телефонных бесед с Трампом и особенно после встречи на Аляске эта десятилетняя мечта кремлёвцев явно сбылась по полной. Им даже назначили встречу в Будапеште, но в последний момент лавров слил её в унитаз. Орбан это никогда ему и кремлёвцам не простит. Из самого счастливого в мире венгра он превратился в самого несчастного венгра, и из-за этого отказался даже вставлять палки в 19-ый пакет санкций ЕС.

Предположение, лавров – агент ЦРУ и поэтому слил Будапешт в унитаз, можно сразу отбросить, так как ЦРУ, Госдеп и "агент Краснов" жёстко настаивали на этой встрече. В 2019 г. Трамп без шума вывел США из переговоров с РФ, когда понял, что бессилен перед коллективным помешательством в Украине. Экстренный вылет дмитриева к Виткоффу ясно показывает, лавров может и дебил из школы дипломатии Молотова, но он и кремль точно не хотели такого поворота событий.

Экстренный брифинг для СМИ, который посольство организовало дмитриеву сразу по прилёту в США, тоже доказывает, что кремлёвцы не хотели срывать встречу в Будапеште. На это указывают и три заявления, сделанные дмитриевым на нём.

Первое, он сообщил, встреча "путина" с Трампом не отменяется, а только переносится, даже если Трамп ещё не в курсе этого. Второе, похвалил Зеленского за отказ требовать Украину в границах 1991 г. и согласие "заморозиться" по линии фронта. Это выглядит как обязательство не требовать четыре области строго в их административных границах, и что лавров не будет гундосить о необходимости освободить всю Украину от "укронацистов". В кремле согласны "замораживаться" по линии фронта, как этого требует Трамп, и забыть о своей конституции.

Третье, главное и обобщающее, дмитриев, несмотря на введенные Трампом санкции и де-факто выход из переговоров, заявил: США, Украина и РФ близки к "дипломатическому решению" по войне. Москва всегда близка к дипломатическим решениям, когда получает по голове.

Причина произошедшего – кремлёвцы зарвались точно так же, как и Нетаньяху, когда вздумал бомбить Катар. Но сделали неприятное для себя открытие: есть предел наглости и поднятию планки. Повторение ситуации на Минске-2 не только не сработало, но и привело к прямо противоположному результату. Теперь перед ними стоит задача, как убедить США вернуться к роли посредника, чем и занимался дмитриев на выходных.

Так как Рубио на выходных был в Израиле и занимался размещением там миссии из 200 офицеров США, британцев и канадцев для мониторинга вывода войск из сектора Газы, то дмитриеву придётся сидеть в США до его возвращения. Трамп публично вряд ли примет его, и перенаправит в Госдеп. Заявление, что с дмитриевым поговорили, может сделать кто-то из замов Рубио, но для кремлёвцев сейчас удобней, чтобы это произнёс он сам.

Независимо от того, сделает это Рубио или кто-то другой, принципиальны три темы для озвучивания – встреча Трампа с "путиным" состоится когда-нибудь, РФ готова прекратить стрелять с некой даты и "заморозиться" по линии фронта для дальнейших переговоров. По факту, это то, что уже озвучил дмитриев на экспресс-брифинге в США. Теперь в кремле ждут от Белого дома официального подтверждения встречи, а там требуют от кремлёвцев точной даты, когда они прекратят стрелять. Без этого Белый дом и Трамп не скажут, что встреча состоится, и тем более не назовут её место и приблизительную дату.

Похоже, что Орбан в пролёте. Эрдоган выступил 25 октября с заявлением, что Турция и он – лучше миротворцы в мире и Стамбул самое подходящее место для встречи Трампа с "путиным". В качестве одного из аргументов указал, сейчас в Стамбуле идут переговоры между Афганистаном и Пакистаном, и скоро они завершатся успехом. Эрдоган начинает, как и Трамп, претендовать на статус главного миротворца планеты, и уже записал себе в актив переговоры Газы с Израилем.

Так как военный министр Пакистана заявил в этот день, если Афганистан не согласится на мир, то он официально объявит войну, то у Эрдогана есть определённый шанс добиться успеха на этом направлении. Похоже, Центральная Азия единственное место на планете, где ещё объявляют войны, а не пытаются выдавать их за эксцессы.

Причина конфликта там – афганские пуштуны с прошлого века требуют две области Пакистана, населённые тоже пуштунами и белуджами. Предлагают два варианта: создание государства Белуджистан, что затрагивает и Ирана, или присоединение их к Афганистану. Чем это закончится никто не знает. Но новое поле для миротворчества появилось.

Ещё одно поле 25 октября обозначила новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, когда сообщила, что ей позвонил Трамп и поздравил с вступлением в должность. Такаити сказала, что у неё был "хороший и искренний разговор" с ним, и что он обещает помочь с возвращением Курил и выйти из состояния войны с РФ. Перед этим объявила парламенту, что пора завязывать с пацифизмом и вооружаться. Такаити передаёт "мяч" Трампу, чтобы остановил ещё одну войну, идущую с 1945 г. В РФ явно заигрались, празднуя победу над Японией.

Есть важный юридический нюанс, так как войну Японии объявил СССР, а не наоборот, то именно РФ и должна заявить о её прекращении и получить согласие другой стороны. Де-факто Такаити договаривается с Трампом о включение этой темы в повестку будущей встрече с "путиным" наряду с Украиной. Лавров явно очень не вовремя для кремлёвцев спустил в унитаз встречу в Будапеште.