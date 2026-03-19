Почему европейцы говорят "нет" Трампу

Виктор Шлинчак

Важно услышать логику европейцев, почему они говорят "нет" Трампу, пытающемуся убедить их, что война в Иране – это их война.

Бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф объясняет:

Пять причин сказать "нет":

Первая. Если это операция НАТО, то это должна быть операция НАТО. Единственная, с единым командованием, понятной логикой и где каждый делает свое.

Вторая. Союзники – это не подтанцовка.

Хотите привлечь Североатлантический союз? Положите на стол четкую стратегию и конечную цель. Не импровизации или заявления, которые меняются каждые пять минут. А именно – стратегию.

Третья. Речь идет не о кораблях или солдатах. Или о тральщиках для мин. Речь идет о политическом риске, который пытаются просто размазать по союзникам.

Четвертая. Доверие. Если ты бросал партнеров, как это было с Афганистаном, то почему в этот раз должно быть иначе?

Пятый. Самая сильная метафора. "Не пора покупать дешевые билеты на "Титаник".

И еще один важный момент, звучащий между строчками: нельзя усиливать провал.

Это, кстати, американская логика.

Вывод простой и даже немного очевиден: мир все меньше готов подстраиваться под хаотические решения Трампа. А уважение нельзя требовать, его либо имеют, либо нет.

Похоже, этот ответ по смыслам может посоревноваться с известным спичом в Мюнхене премьер-министра Канады Марка Карни.

Источник:facebook.com

