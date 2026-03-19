Чому європейці кажуть ''ні'' Трампу

Важливо почути логіку європейців, чому вони кажуть "ні" Трампу, який намагається переконати їх, що війна в Ірані - це їх війна.

Колишній заступник командувача сил НАТО в Європі Мішель Яковлефф пояснює:

П’ять причин сказати "ні":

Перша. Якщо це операція НАТО - то це має бути саме операція НАТО. Єдина, з єдиним командуванням, зрозумілою логікою і де "кожен робить своє".

Друга. Союзники - це не підтанцьовка.

Хочете залучити Альянс? Покладіть на стіл чітку стратегію і кінцеву мету. Не імпровізації чи заяви, які змінюються кожні п’ять хвилин. А саме стратегію.

Третя. Йдеться не про кораблі чи солдатів. Чи про тральщики для мін. Йдеться про політичний ризик, який намагаються просто "розмазати" по союзниках.

Четверта. Довіра. Якщо ти вже кидав партнерів, як це було з Афганістаном, то чому цього разу має бути інакше?

П’ята. Найсильніша метафора. "Не час купувати дешеві квитки на "Титанік".

І ще один важливий момент, який звучить між рядками: не можна підсилювати провал.

Це, до речі, дуже американська логіка.

Висновок простий і навіть трохи очевидний: світ усе менше готовий підлаштовуватись під хаотичні рішення Трампа. А повагу не можна вимагати, її або мають, або ні.

Здається, ця відповідь за сенсами може позмагатися з відомим спічем в Мюнхені премʼєр-міністра Канади Марка Карні.