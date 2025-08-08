С Трампом все ясно, как и с условиями прекращения войны (вариантов без территориальных компромиссов никто из мировых игроков не рассматривает).

А вот что говорит наш верный соратник, президент Чехии Петр Павел в интервью BBC: Украина даже при всей поддержке Запада не в состоянии освободить оккупированные территории в короткий промежуток без значительных жертв. Временная оккупация некоторых территорий без ее юридического признания может быть приемлемой ценой сохранения государственности и человеческих жизней. Со стороны Запада будет несправедливо давить на Украину освободить все оккупированные территории прямо сейчас, потому что мы не хотим уничтожать украинцев и всю нацию. Нет доступного инструмента, чтобы вытеснить Россию с оккупированных территорий, не повлекая многих жертв и разрушений. Трудно победить страну с таким огромным военным и человеческим потенциалом, как Россия, которую к тому же поддерживает другая огромная и экономически мощная страна – Китай. Эту войну нельзя выиграть на поле боя".

По сути, Павел расширен расписал Трамповское урегулирование войны. Еще раньше это описывал The Economist: "Победа Украины не заключается в изгнании российских войск – потому что это невозможно. Победа – это преуспевающее, стабильное, демократическое государство, основанное на либеральных ценностях, управляемое верховенством права". То же самое описывал и The Times еще весной: "Мирное урегулирование предполагает признание фактического контроля россии над территорией, которую она уже оккупировала, без официального признания".

А теперь сделайте эксперимент и своими словами перескажите мнение Павела, подход Трампа, тексты The Economist и The Times – и увидите, как мигом это объявится русским ипсом, сеянием уныния, подрывом духа и т.д.

Следовательно: цитировать генерала НАТО, президента Чехии Петра Павела не будем. BBC проклянем. Всю западную прессу, где публикуется трезвая аналитика, запечатаем на 7 замков, желательно 8. Запретим Трампу "мирное урегулирование".

И оставим интервью Зеленского Пирса Моргана, в котором было сказано точь-в-точь то, что так всех триггерит: "Сейчас мы не можем вернуть все наши территории, мы адекватные люди, мы не можем терять миллионы людей".

Цитировать нашего президента можно и нужно. Это ведь не русское ипсо, не сеяние уныния, не подрыв духа. Взяли за основу и наконец-то успокоились со своими влажными фантазиями об окончании войны на супер-условиях (если Петр Павел, западная пресса и мировые лидеры не угодили).