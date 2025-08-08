Із Трампом усе ясно, як і з умовами припинення війни (варіянтів без територіяльних компромісів ніхто зі світових гравців не розглядає).

А ось що каже наш вірний соратник, президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю BBC: "Україна навіть за всієї підтримки Заходу не в змозі звільнити окуповані території в короткий проміжок без значних жертв. Тимчасова окупація деяких територій без її юридичного визнання може бути прийнятною ціною за збереження державності та людських життів. З боку Заходу буде несправедливо тиснути на Україну звільнити всі окуповані території прямо зараз, тому що ми не хочемо знищувати українців та всю націю. Немає доступного інструменту, щоб витіснити росію з окупованих територій, не спричинивши багатьох жертв і руйнувань. Важко перемогти країну з таким величезним військовим і людським потенціалом, як росія, яку до того ж підтримує інша величезна та економічно потужна країна – Китай. Цю війну не можна виграти на полі бою".

По суті, Павел розширено розписав Трампівське врегулювання війни. Ще раніше це описував The Economist: "Перемога України не полягає у вигнанні російських військ – бо це неможливо. Перемога – це процвітаюча, стабільна, демократична держава, заснована на ліберальних цінностях, керована верховенством права". Те саме описував і The Times ще весною: "Мирне врегулювання передбачає визнання фактичного контролю росії над територією, яку вона вже окупувала, без офіційного визнання".

А тепер зробіть експеримент і своїми словами перекажіть думку Павела, підхід Трампа, тексти The Economist і The Times – і побачите, як миттю це оголоситься російським іпсо, сіянням зневіри, підривом духу тощо.

Відтак: цитувати генерала НАТО, президента Чехії Петра Павела не будемо. BBC проклянемо. Усю західну пресу, де публікується твереза аналітика, запечатаємо на 7 замків, бажано 8. Заборонимо Трампу "мирне врегулювання".

І лишимо інтерв’ю Зеленського Пірсу Моргану, в якому було сказано точнісінько те, що так усіх тригерить: "Зараз ми не можемо повернути всі наші території, ми адекватні люди, ми не можемо втрачати мільйони людей" .

Цитувати нашого президента можна й треба. Це ж не російське іпсо, не сіяння зневіри, не підрив духу. Взяли за основу і нарешті вспокоїлися зі своїми вологими фантазіями про закінчення війни на супер-умовах (якщо Петр Павел, західна преса й світові лідери не вгодили).