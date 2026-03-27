Переговоры. Тупик на фоне гуманитарных прорывов

На фоне войны в Иране все больше становится понятно, что нынешний формат переговоров практически исчерпал себя. И это на фоне того, что у нас есть обмены пленными, а США впервые за четыре года выделили 25 млн долларов на программу возвращения детей, которых насильно удерживают россияне.

1. Кирилл Буданов намекнул, что на Пасху есть шанс на очередной обмен пленниками. Обмен – это главное достижение переговоров и преуменьшать его значение точно нельзя. Почему россияне уходят на обмены? Принцип РФ в переговорах остается неизменным уже год: тянуть время и не ссориться с Трампом. К счастью, единственный способ это демонстрировать – обмены пленными.

2. На этой неделе госдеп обнародовал заявление, что США выделяют 25 млн долларов на программу возвращения украинских детей, удерживаемых россиянами. Возможно, помните, эта тема была поднята в диалоге между первыми леди США и Украины. И вот, наконец, мы получили официальный документ от американцев, которые традиционно говорят, что не тратят деньги на Украину. Конечно, сумма относительно небольшая, но сам факт появления такого решения, за которым стоит огромная работа украинской дипломатии и нашего посла в США дотиснувшей этот процесс Ольги Стефанишиной, очень важен. Почему? Да потому, что это одна из тех нитей, которая заставит Трампу оставаться в переговорном процессе.

3. Но, на этом фоне мы не можем не понимать, что переговоры практически зашли в тупик. И выходов из этого угла только два: первый – чудо, когда россияне меняют свою позицию по Донбассу. Второй тоже пока выглядит малореалистичным: расширение круга участников и расширение возможного "поля для игры".

4. Второй вариант несет в себе как плюсы (можно играть в гораздо более широкую игру чем ультиматум "выйдите из Донбасса"). Но и несет довольно серьезные риски, связанные, прежде всего, с тем, что за пределами ЕС у нас практически нет союзников. А расширение круга участников предполагает выход за пределы сложения за переговорный исключительно ЕС. И здесь война в Иране дает нам определенные шансы на изменение позиций стран Ближнего Востока с негативно-нейтральной и, как минимум, нейтральной.

5. Как бы то ни было, но в ближайшие месяцы, возможностей для прорыва в нынешнем формате практически нет (очень мало). Но и изменить этот формат в нынешней ситуации довольно сложно, учитывая, что война в Иране поставила на паузу переговоры США-Китай. Но, мне кажется, нам крайне важно готовиться к расширению этого формата и думать о том, как мы будем играть в той игре. Я уверен, что россияне уже просчитывают возможность таких вариантов.