Однодневное путешествие из Лондона: 17 крутых мест, до которых можно добраться за пару часов.

Лондон – город, который предлагает столько возможностей, что можно неделями исследовать его и все равно не увидеть все. Но за пределами города есть множество привлекательных и необыкновенно красивых мест для однодневного путешествия. Если вы устали от городской суеты и все чаще думаете об отпуске, но пока не можете его себе позволить, не отказывайте себе в удовольствии организовать мини-отпуск для души. Ваше бегство может быть недолгим и не таким дорогим, как полноценная поездка на курорт в другой части мира. Поддайтесь искушению и отправляйтесь в короткое однодневное путешествие в исторические городки, песчаные пляжи, очаровательные деревни и уютные пабы, находящиеся не далее чем в нескольких часах от Лондона. Вам понадобится один день для поездки туда и обратно, чтобы сделать ее незабываемой. Свежий воздух, вкусная еда и яркие впечатления – ваши 17 идей для однодневного путешествия из Лондона готовы, осталось только выбрать направление!

1. Нью-Форест

Пейзажи с пастбищами пони и осликов характерны для парка Нью-Форест. Источник: Image By Trish Steel, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org Пейзажи с пастбищами пони и осликов характерны для парка Нью-Форест. Источник: Image By Trish Steel, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org

Нью-Форест имеет все необходимое для идеального уик-энда и возглавляет список однодневных поездок из Лондона. Здесь даже есть своеобразное сафари. Этот национальный парк охватывает части Восточного Дорсета, Хэмпшира и Уилтшира, поэтому вы можете выбрать, что хотите увидеть и куда пойти. Прогуляйтесь по пешеходным тропам парка или посетите заповедник оленей в Болдервуде, где можно увидеть дикую природу и редких птиц; устройте пикник в живописных садах Эксбери и прокатитесь на паровой железной дороге. В центре парка посетите самое оживленное село Брокенхерст: здесь вы увидите гуляющих по улицам пони и оленей, а в местном отеле с садом с луговыми цветами и коптильней можно расслабиться в спа-центре и насладиться простой, но вкусной британской едой. Не пропустите местные ярмарки коллекционеров. Однодневная поездка из Лондона в приморский Лимингтон может включать посещение музея и галереи Святой Барбы, где представлены исторические артефакты со всего графства и первоклассные выставки, или отправляйтесь на воду в гавани, займитесь чартерной рыбалкой или посетите фестиваль морепродуктов в августе. На берегах реки Болье можно исследовать морскую деревню XIX века, где создавался флот Нельсона, а в Милфорде попробуйте каякинг, чтобы увидеть замок Герст и остров Уайт из воды, а затем наслаждайтесь лучшими морепродуктами в ресторане Verveine.

Расстояние : 90 миль

Как добраться : 1,5 часа поездом от Ватерлоо до Брокенхерста или два часа на машине.

2. Дел, Кент

В тени более известного соседа Маргейта, Дил – это более уютная версия своего более интимного собрата и отвечает всем требованиям лучших однодневных туров из Лондона. Очаровательные ряды домов в георгианском стиле на холме перемежаются уникальными бутиками, интересными кафе и галереями. Здесь не так много развлечений, но атмосфера приморского городка и расслабленный вайб настолько привлекательны, что вы можете захотеть продлить однодневную поездку из Лондона на целый уикенд. Начните с посещения замка Дил, созданного Генрихом VIII как часть амбициозного проекта прибрежных фортов. Исследуйте ларьки субботнего рынка и не пропустите тихий пляж с золотистым песком, усеянный деревянными рыболовными лодками. Обратите внимание на местную гастрономическую сцену: угостите себя обедом в Victual & Co или Frog and Scot и посетите винный бар в парижском стиле Le Pinardier. После этого посетите галерею современного искусства Taylor-Jones & Son и наслаждайтесь живой музыкой в магазине-кафе Smugglers Records. Если вы хотите провести еще один день вне Лондона, остановитесь на ночь в отеле Rose с яркой, красивой спальней, винтажным декором и завтраком в скандинавском стиле.

Расстояние : чуть более 80 миль

Как добраться : 1 час 20 минут на поезде от Сент-Панкрас Интернешнл или примерно два часа на машине.

3. Бокс-Гилл

Бокс-Хилл – идеальный вариант для лучшего однодневного тура из Лондона для любителей пеших прогулок. Здесь есть множество маршрутов разной степени сложности, и нет необходимости преодолевать большие расстояния до начальных точек. Но лучший способ добраться — проехаться на велосипеде по известному и популярному маршруту, который был частью велогонки Олимпиады 2012 года. Перед поездкой спланируйте маршрут, запаситесь картой, набором для быстрого ремонта велосипеда, водой и перекусом. Отправляйтесь из парка Ричмонд, и через примерно два часа вы доберетесь до Хэмптон-Корта. Дальше вас ждет подъем чуть более чем на полторы мили с несколькими крутыми поворотами (это не так сложно, как кажется), прежде чем вы достигнете вершины Бокс-Хилл. Эта обзорная точка достойна посещения для всех, кто отправляется в однодневную поездку из Лондона в Великобритании. Вы откроете для себя великолепный вид на холмы Суррея. Здесь можно остановиться на десерт в кафе National Trust или пообедать пирогом или крамблом в ресторане The Tree. Если хотите продолжить путешествие, отправляйтесь в Гедли-Хит, что за час пешком. Это живописная прогулка через леса, вересковые поля и меловые низменности. Или отправляйтесь к станции Бокс-Хилл, чтобы вернуться в Лондон поездом с велосипедом.

Расстояние : 30 миль

Как добраться : примерно два часа на велосипеде.

4. Дангенесс

Одно из самых необычных мест для однодневных поездок за пределы Лондона называют "единственной пустыней Британии", хотя на самом деле это не так. Пляж напоминает место кораблекрушения: старые заброшенные рыболовные лодки, заброшенные хижины и ржавые лебедки разбросаны в беспорядке. Все это настолько атмосферно и странно, что хочется присмотреться поближе, будто за этим скрывается происшествие. И если присмотреться, здесь действительно много интересного. Для прекрасных мест за пределами Лондона для однодневной поездки местный природный заповедник может похвастаться милями гальки, волшебными лугами с дикими цветами и пресноводными ямами. Пройдитесь по его тропам, чтобы понаблюдать за разными птицами, такими как ибис или болотный лунь, а в более холодную погоду устройтесь в центре для посетителей, чтобы наблюдать за водоплавающими птицами через большое панорамное окно. Остановитесь на обед в популярном Dungeness Snack Shack, где подают свежий улов в теплой булочке, суп из копченой щепы или ролл с крабом и омаром. Совершите путешествие по экскурсии в "звуковые зеркала", которые использовались во время Первой мировой войны как радары звуковых волн.

Расстояние : 86 миль

Как добраться : 1 час от Сент-Панкрас Интернешнл до Фолкстона на поезде, полтора часа автобусом или два часа на машине.

5. Гастингс

Яркие улицы Гастингса являются домом для многих интересных магазинов и ресторанов. Источник: Image L Maras/Pixabay Яркие улицы Гастингса являются домом для многих интересных магазинов и ресторанов. Источник: Image L Maras/Pixabay

Гастингс имеет яркую и богатую историю. В 1066 году здесь произошло сражение Вильгельма Завоевателя, а спустя несколько столетий город стал центром контрабанды. Сегодня он имеет все для лучшей однодневной поездки из Лондона: фантастические галереи, винтажные магазины, отличные образцы архитектуры в стиле ар-деко и атмосфера старого пиратского города. Начните с исследования руин замка времен нормандского завоевания Британии, а затем посетите уникальные местные музеи, такие как Hastings Contemporary, где даже фасад является достопримечательностью. В подземном музее Smugglers' Adventure вы почувствуете себя Индианой Джонсом, исследуя подземные коридоры с фонариком. Прогуляйтесь по природному заповеднику, где можно найти много редких видов птиц и цветов и красивые водопады. Посмотрите милые местные магазины, остановитесь на обед в Maggie's, чтобы отведать вкусную рыбу с картофелем фри, и попробуйте лучший кофе и веганские закуски в Sham City Roasters. Виды с вершины фуникулера Hill Cliff Railway, самого крутого в Великобритании, или закат из пирса Гастингса достойны того, чтобы бежать из Лондона в день.

Расстояние : 54 мили

Как добраться : полтора часа от Лондон-Бридж на поезде или около двух часов на машине.

6. Остров Мерси

Этот остров имеет уникальное расположение, что делает его одной из самых удивительных однодневных поездок из Лондона. Он удален от морских городов Британии и соединен с сушей дамбой, которая затапливается во время прилива. Небольшой остров у устья рек Колн и Блэквотер с длинными песчаными пляжами, обрамленными яркими деревянными хижинами. Западная Мерси является домом для всех магазинов, ресторанов и известных пляжей, тогда как Восточная Мерси более тихая и спокойная. Здесь не так много типичных пляжных развлечений, всего несколько пабов, кафе и виноградник. Но если вы ищете расслабляющий пляжный отдых и отличные места для прогулок, эта однодневная поездка из Лондона – лучший вариант в Великобритании. Главная местная достопримечательность – вкусные свежие морепродукты. Путешественники со всей страны приезжают сюда на выходные за устрицами, креветками, крабами и копченой рыбой в The Company Shed или за традиционной рыбой с картофелем фри в Seaview. Вы также можете исследовать побережье и охотиться на крабов на основе "поймал-отпусты". Или отправляйтесь в лодочное путешествие по водам залива, но обязательно проверьте расписание приливов перед поездкой.

Расстояние : 69 миль

Как добраться : 1 час от Ливерпуль-стрит до Колчестера поездом + 45 минут автобусом до острова или около двух часов на машине.

7. Витстейбл

Этот маленький городок на северном побережье Кента идеально подходит для лучшего однодневного тура из Лондона, чтобы получить дозу витамина B12 с устрицами и прогулкой по галечному побережью. Посетив это атмосферное место, трудно представить что-нибудь покрасивее на морском побережье. Начните день с чашки кофе и пирога с розмарином и апельсином в Blueprint Coffee and Books и отправляйтесь на велопрогулку по пятимильной тропе Oyster Bay. Если вы предпочитаете пешие прогулки, исследуйте побережье, чтобы увидеть морские форты Второй мировой войны и понаблюдать за тюленями в гавани. Для обеда есть много интересных заведений. Одно из излюбленных мест путешественников и местных жителей – The Forge, где стоит взять пару горшков устриц (их почистят прямо перед вами), рыбу и жареный картофель и наслаждаться ими на деревянном волнорезе на пляже. Однодневные поездки из Лондона нельзя считать успешными, если не отдать дань лучшим местным пабам Англии и их хмельным напиткам, например, в прибрежном Old Neptune, расположенном прямо на гальке.

Расстояние : 61 миля

Как добраться : 1 час 20 минут от Виктории или 1 час от Сент-Панкрас Интернешнл до Витстейбла на поезде. На машине – примерно 1 час 40 минут.

8. Рай

Места вокруг Лондона для однодневной поездки очень очаровательны. Здесь, пожалуй, красивейшая улица Британии — Mermaid Street, со средневековыми фахверковыми домами, георгианскими резиденциями, многочисленными историческими достопримечательностями и великолепными фотолокациями. Ряды идеально вымощенных булыжником улиц усеяны элегантно оформленными магазинами, ремесленными магазинами, антикварными чайными и сувенирными магазинами. Купите новую книгу в Tiny Book Store и рассмотрите изысканные витрины антикварного магазина Strand House Interiors, прежде чем насладиться горшком с лобстером в Globe Inn Marsh и настоящим сассекским элем в The George. По дороге стоит посетить виноградник Chapel Down, чтобы узнать больше о тонкостях виноделия и отведать особые вина. Один из лучших пляжей вблизи Лондона, Кембер-Сендс, находится в 15 минутах езды местным автобусом, поэтому вы также можете посетить его во время однодневной поездки, чтобы побродить по мягким дюнам, поплескаться на мели или растянуться на полотенце под солнцем. На обратном пути удовлетворите аппетит после пляжа свежей деревенской пастой в Tuscan Rye.

Расстояние : 79 миль

Как добраться : 1 час 10 минут от Сент-Панкрас Интернешнл поездом с пересадкой в Ашфорде или около 2 часов на машине.

9. Маргейт

Это шикарный приморский городок на пике популярности как направление для однодневных поездок из Лондона. Его улицы выглядят как открытки, и они полны винтажных магазинов, центров современного искусства, отличных ресторанов и скромных баров, где можно провести время за бокалом. Начните исследование Маргейта с Turner Contemporary прямо на набережной, или, если этого мало, посетите Lovelys, старейшую художественную галерею Кента. Далее исследуйте мозаичные стены Shell Grotto и отправляйтесь на подземную экскурсию в Маргейтские пещеры, которые когда-то использовались как бомбоубежище, тайник контрабандистов и винный погреб. Возьмите свежие морепродукты на обед в Hantverk & Found или устройтесь с рыбой и картофелем фри в ресторане Buoy and Oyster с видом на море. Следующим пунктом в вашем маршруте для однодневной поездки из Лондона будет обновленный тематический парк Dreamland: покатайтесь на живописной железной дороге или в яркой роликовой комнате, сыграйте в аркады и обновите ленту соцсетей фотографией у знака Dreamland в голливудском стиле. Остальное время проведите по шопингу: подберите винтажные вещи в Handsome Freak и Peony Vintage и приобретите средства по уходу за кожей на основе морских водорослей и духов в экомагазине Haeckels. Однодневные туры из Лондона также могут быть отличным способом провести время с природой: соберите мусорный мешок на пляже, и вы получите бесплатные подарки от Haeckels. Расстояние : 76 миль Как добраться : 1 час 25 минут от Сент-Панкрас Интернешнл на поезде или около 2 часов на машине.

10. Бат

Бат поражает своей архитектурой. Источник: Image Andrea Smith/Pixabay Бат поражает своей архитектурой. Источник: Image Andrea Smith/Pixabay

Однодневная поездка вблизи Лондона в георгианский город Бат перенесет вас прямо на страницы романа Джейн Остин. Начните с исторической экскурсии по римским баням и спа Бата. Купаться там нельзя, но спа-наследство Бата не исчезло — в городе есть множество спа-центров, идеальных для расслабляющего однодневного тура из Лондона. Вы можете побаловать себя процедурами в престижном Gainsborough Bath Spa или насладиться крышным бассейном с потрясающими видами на город в доступном по цене Thermae Bath Spa. Еще один интересный местный памятник — Батское аббатство, один из красивейших соборов Великобритании, поражающий не только снаружи, но и внутри. Посетите также Музей моды, который проведет вас по страницам британской моды нескольких веков. Если проголодаетесь, отведайте сладкую булочку Салли Ланн в одноименной чайной или традиционной обед из ягненка в The Circus. В хорошую погоду отличная идея — прогуляться по пешеходным тропам, таким как Bath Skyline, шестиметровой тропинкой от центра города через луга, сады и леса. Однодневные туры из Лондона в Бат также могут быть связаны с Джейн Остин: она остается, пожалуй, самой известной жительницей города, поэтому литературное наследие города также уважается. Посетите местные книжные магазины или литературные фестивали, рассмотрите антикварную мебель в Nam или нишевые бренды одежды в Found и, наконец, посетите винный бар Corkage с примерно 70 сортами для дегустации.

Расстояние : 115 миль

Как добраться : полтора часа от Паддингтона поездом или два с половиной часа на машине.

11. Брайтон

Брайтон считается многими энтузиастами однодневных поездок наилучшим направлением на юго-востоке Англии. Пляж галечный, но все же подходит для загорания в редком британском солнце или прогулок по побережью в ветреные и дождливые дни. В любом случае поездка в этот курортный город не будет полной без посещения пляжа Брайтона. Но кроме пляжа город также может предложить интересные развлечения и места для своих гостей. Прогуляйтесь по длинным рядам домов в стиле Регентства, где расположены многочисленные независимые бутики, веганские заведения и музыкальные магазины, понаблюдайте за чайками из исторического пирса Palace Pier или покатайтесь на аттракционах. Далее посетите сказочный Брайтонский павильон, живописный архитектурный памятник, когда-то являвшийся приморской резиденцией британской короны. Брайтон – отличный вариант для однодневного тура из Лондона для любителей уличного искусства, особенно тех, кто любит исследовать улицу Трафалгар. Остановитесь на пару пинтов пива в пабе The Brighton Beer Dispensary, чтобы отведать хмельные напитки от малых сассекских пивоварений. Ожидая обратного поезда в Лондон, отправляйтесь за покупками в районе Норт-Лейн вблизи железнодорожного вокзала.

Расстояние : чуть больше 50 миль

Как добраться : 1 час от Виктории, Блэкфриарса или Лондон-Бридж поездом или примерно вдвое дольше на машине.

12. Кентербери

Этот уголок Кента может похвастаться очень богатой историей, и сегодня он остается оживленным местом благодаря большому студенческому сообществу. Начните свою однодневную экскурсию из Лондона с неторопливой прогулки по бутикам Королевской мили, а затем посетите один из величайших соборов Британии — Кентерберийский собор, основанный в 597 году и до сих пор используемый для богослужений. После этого подберите что-нибудь для чтения в благотворительном книжном магазине Catching Lives и посидите в уютных садах пабов The Dolphin или The Parrot. Далее в маршруте отметьте Дом искусств и знаний Бини, где можно увидеть коллекцию картин, викторианские статуэтки и артефакты древних цивилизаций. Эта однодневная поездка вблизи Лондона будет как красочный и вкусный урок истории. От шотландских яиц с картофелем и салатом в Pork & Co, бенто в Tamago или горячей пиццы на крытом фермерском рынке The Goods Shed выбор обеда впечатляет. Вы можете интересно и познавательно провести время на исторических речных турах, но обычно они переполнены туристами, поэтому бронируйте заранее. Или прогуляйтесь по остаткам древней стены, средневековому центру города с мощеными улицами и деревянными домами и красочными берегами реки Стур.

Расстояние : 61 миля

Как добраться : 1 час от Сент-Панкрас Интернешнл на поезде или полтора часа на машине.

13. Гилфорд

Живописный средневековый городок вокруг замка в его центре станет одной из ваших лучших однодневных поездок из Лондона. Оно расположено посреди сельской местности Суррея, но предлагает множество развлечений и, конечно, отличный выбор пабов. Начните с прогулки по территории замка, полюбуйтесь красочными клумбами и поднимитесь на вершину Большой башни, откуда открываются великолепные панорамные виды на город. Обедайте местными начосами в Burrito Loco и продолжайте прогулку с посещением 400-летнего паба Star Inn и художественной галереи Guildford House. Вы также можете присоединиться к бесплатной экскурсии по городу, который проводится с мая по сентябрь, или отправиться в путешествие по реке Вэй. Найдите покой и расслабление у воды в живописной пристани Дапдун, или даже поплавайте в открытом бассейне с подогревом Guildford House среди прекрасно оформленных садов. Если местных пабов вам недостаточно или вы ищете что-то особенное, сядьте на поезд и отправляйтесь на экскурсию в пивоварню Hogs Back неподалеку. Завершите легкую однодневную поездку из Лондона спектаклем в театре Yvonne Arnaud или посетите местные пабы на шоу и живую музыку.

Расстояние : 31 миля

Как добраться : пол часа от Ватерлоо на поезде или около часа на машине.

14. Саутенд-он-Си

Для ностальгических приморских путешественников выберите что-то другое: даже однодневная поездка из Лондона в этот город на восточном побережье Англии полон лучших однодневных активностей и уникальных впечатлений, независимо от того, ищете ли вы расслабляющую поездку или приключенческую. Начните день с сытного завтрака и лучшего утреннего кофе в кафе Ocean Beach на пляже. Далее прогуляйтесь по знаменитому пирсу Саутенд — самому длинному пирсу в мире, который также обслуживается поездом — и исследуйте его музей. Поскольку вы уже на набережной, стоит остановиться в зоопарке и природоохранной памятке Sealife Adventure, где можно увидеть выдр, сурикатов, скатов, акул и многие виды рыб. Это отличный вариант для однодневных поездок из Лондона, если вы путешествуете с детьми. Варианты обеда разнообразны: от традиционных приморских блюд в кафе Fish and Chips на пляже до рыбы с картофелем фри и мороженого на десерт в Offshore. Для чая и вкусностей стоит посетить Tea with the Tide. На северном конце пирса расположен тематический парк Adventure Island с аттракционами от колеса обозрения до американских горок и водных горок. Наконец, посетите галерею Focal Point и посетите один из амбициозных местных ресторанов, таких как хозтропаб The Pipe of Port или изысканная столовая Aurum.

Расстояние : 36 миль

Как добраться : 1 час 15 минут от Фенчерч-стрит на поезде или два часа на машине.

15. Кембридж

Мост Зитхань – популярная остановка во время лодочной экскурсии в Кембридже. Источник: Image Eduardo Vieira/Pixabay Мост Зитхань – популярная остановка во время лодочной экскурсии в Кембридже. Источник: Image Eduardo Vieira/Pixabay

Как и Оксфорд, Кембридж известен своим историческим университетом, но здесь есть множество исторических построек, ради которых стоит покинуть Лондон в день. Средневековая атмосфера дополняется студенческим духом, создавая приятную и расслабленную атмосферу. Прекрасный способ начать однодневную экскурсию из Лондона в Кембридж — посетить музей Фицвильяма, а затем позавтракать в Fitzbillies. Уделите несколько часов прогулке по колледжам и часовне Кингз, а также поднимитесь на вершину башни церкви Великой Святой Марии, откуда открываются потрясающие виды на город. Если вы путешествуете с любимым человеком, не пропустите крытый Мост Вздохов в колледже Сент-Джонс, любимое место свадебных фотографов и туристов для съемок. В городе есть несколько других мостов, но лучший способ увидеть их и город – это лодочная экскурсия. Это будет одна из самых красивых однодневных поездок из Лондона. Остановитесь на Galleria Terrace на обед с британской фьюжн-кухней или посетите foodPark с разнообразными уличными продавцами карри, открытыми бургерами и пиццей на дровах. А если посетите часовню Кингз-колледжа около 17:30, вас поразит вечернее пение, вызывающее муравьи.

Расстояние : 64 мили

Как добраться : 45 минут от Кингс-Кросс или 1 час 10 минут от Ливерпуль-стрит поездом; примерно два часа на машине.

16. Чичестер

Этот городок выглядит настолько волшебно, как пастельная открытка. Оно довольно маленькое, но имеет множество магазинов, парков отдыха и отличных заведений питания. Начните свою однодневную вылазку вблизи Лондона с исследования городских стен, чтобы увидеть руины римского форума и общественных бань. Пройдитесь по мощеным улицам вдоль стен, и вы окажетесь в пешей доступности от Чичестерского собора. Этот архитектурный шедевр является центральной точкой города, видимой почти из любой части благодаря высокому шпилю. Следующая остановка – сады Епископского дворца, в 3 минутах от собора. Еще больше природы можно найти в парке Приори, где можно устроить пикник. Лучшие однодневные поездки из Лондона откроют многие необычные и аутентичные магазины и заведения Англии. В Чичестере, например, можно купить продукты без упаковки в Refilled Chichester, пропагандирующем сознательный экологизм магазине или рассмотреть винтажные вещи, предметы интерьера и сувениры в Peter Hancock. Некоторые достопримечательности находятся за короткую поездку на машине или велосипеде, например, в садах Вест-Дин, имение Гудвуд или прекрасный песчаный пляж в Вест-Виттеринге.

Расстояние : 80 миль

Как добраться : полтора часа от Виктории на поезде или два часа на машине.

17. Стратфорд-апон-Эйвон

Этот маленький средневековый рыночный городок также является популярным направлением для лучших однодневных туров из Лондона. Большая часть его привлекательности объясняется тем, что это родина Уильяма Шекспира. Большинство достопримечательностей в городе и его окрестностях так или иначе связано со знаменитым драматургом. Шекспир провел часть детства и спустя несколько лет после смерти отца в фахверковом доме на Генли-стрит. В Стратфорде вы также найдете несколько театров, таких как Королевский Шекспировский театр с прекрасной панорамой реки Эйвон с его башни. Еще одна красивая местная достопримечательность – коттедж Анны Гетевей за пределами города. Это живописное 500-летнее имение, окруженное прекрасными садами, также связано с Шекспиром — именно здесь он ухаживал за своей будущей женой Анной. Дом дочери Шекспира, Голлз-Крофт также стоит посетить. Но Стратфорд из Лондона — это не только Шекспир и театры: есть и другие интересные идеи для однодневной поездки. Сядьте на лодку и проплывите по реке за пределы города, посидите в пабе Old Thatch Tavern или насладитесь ужином и мороженым на десерт в Hooray's British Gelato Kitchen.

Расстояние : 104 мили

Как добраться : 2 часа 15 минут от Мэрилебон на поезде или примерно 2 часа на машине.