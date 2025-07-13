Война – единственное спасение Путина от распада России

Дональд Трамп анонсировал очередное "мощное высказывание" в адрес России и Путина в понедельник.

Да-да, грозные заявления и забавные постеры на офсайте Белого Дома – это их все. Проблема в том, что Трамп и большинство из его окружения совершенно не понимают природу того, с чем они пытаются договориться и взаимодействовать.

Трамп искренне убежден, что проклятые демократы, обамы-байдены всяческие, поддержали Майдан-2014 с безумным намерением принять Украину в НАТО, и таким образом сдвинуть границы НАТО вплотную к РФ. Тогда патриот РФ Путин был просто вынужден защищаться против этого недружественного намерения и противодействовать опасному плану демократов и их муртадов с ЕС в виде военного покорения Украины.

А Трамп, как бы он был тогда президентом, сразу отрицал бы потенциальное вступление Украины в НАТО, причина беспокойства Путина исчерпалась бы, и вторжение России в Украину не произошло. Бинго! Или hole-in-one, как говорят в гольфе.

Соответственно, как только Трамп снимет угрозу от Украины (!) по отношению к НАТО и возвращению аннексированных территорий, Путин сразу успокоится и прекратит войну. Потому что война – это плохо: гибнут люди, являющиеся трудовым ресурсом, теряет экономика, теряется главное – деньги. И именно поэтому Путин ужасно не хочет навязанной ему войны и готов прекратить ее при первой возможности при более или менее приемлемых условиях.

И вот она – Нобелевская из мира! Заверните две: еще одна – за бомбовое умиротворение Ирана. Трамп же это торчит постоянно... А его не слышат. Ибо это полная дура!

На самом деле, поехавший кукухой пожилой Путин имеет "миссию собирателя земли русской", и пока он будет эту миссию выполнять, Господь будет держать его живым, как святого – так его убедили деятели кремлевского православия. Украина – главное препятствие для этой "миссии", поэтому ее нужно уничтожить как можно жестче, тогда другие постсоветские страны сами приползут сдаваться.

Кроме того, российская экономика и система управления – неэффективны для мирного времени, так как находятся в антагонизме с главным идеологическим постулатом недоимперии, падением в средневековье. Война оправдывает террор, являющийся главным фактором стабильности российской власти.

Если прекратить войну в Украине, то Путин развяжет еще одну – внутреннюю или внешнюю, потому что иначе все российские проблемы выйдут наружу, и она начнет распадаться. Это не я так пропагандирую, это российские провластные аналитики утверждают.

То есть для Путина война – это вовсе не горькая, но вынужденная необходимость, а главный залог стабильности его власти и физического существования.

Понимайте: наша смерть является для Путина условием жизни. И вот этот людоед послушает заявление Трампа, тяжело вздохнет и все прекратит? О чем можно договариваться с бешеным животным, которое само себя загнало в тупик? Ее нужно уничтожать – как можно скорее, не заморачивая гуманностью такого процесса.

Кстати, в оригинальном комиксе Супермен – очень мощный. Но эпитетом "очень умный" его никто никогда не обижал.