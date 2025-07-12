Лучшие однодневные поездки из Парижа: 18 замечательных и необычных мест

Париж, несомненно, является одним из самых популярных туристических направлений, ведь здесь все — от уникальных музеев с мировыми шедеврами до дизайнерских ателье. Однако окрестности города также богаты культурными достопримечательностями и поражают своей природной красотой. Это также возможность избежать толп, очередей и суеты туристического центра. Если у вас достаточно времени, мы рекомендуем совершить однодневную поездку из Парижа. Локации находятся не дальше чем в двух часах езды от столицы, и до них можно добраться удобным общественным транспортом. Исторические города, объекты всемирного наследия, идиллическая сельская местность с виноградниками и множество приключений для обзора достопримечательностей ждут вас!

Следующий список лучших однодневных поездок из Парижа поможет вам спланировать путешествие и лучше узнать Францию.

1. Живерни (Giverny)

Эта однодневная поездка из Парижа обязательна для любителей искусства, особенно тех, кто ценит импрессионизм. Именно здесь, в ныне достаточно тихом Педе д'Эр, жил и работал знаменитый Моне с 1883 года до своей смерти в 1926 году.

В своем семейном доме художник создал некоторые из своих самых известных шедевров, в том числе серию водяных лилий под названием "Нимфеи". Каждый может посетить расположенный неподалеку Музей импрессионизма и окрестные сады, которые ежегодно привлекают более полумиллиона туристов. Кроме дома Моне, в Живерне есть много интересных локаций. Это живописное место, ставшее источником вдохновения для Моне, полное волшебных прогулок и вкусной еды.

Коммуна в регионе Нормандия расположена в 47 милях от столицы. Добраться можно за два часа автобусом от Porte Maillot до Grand Val.

2. Долина Луары (Laura Valley)

Среди лучших однодневных поездок из Парижа — уникальное место, полное истории, культуры и удивительной архитектуры, в том числе поразительных замков. Речь идет о Долине Луары, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пышные сады, волшебные озера и башни французского ренессанса – это минимум, что ждет путешественников. Обязательно посетите замок Шенонсо, известный как "Женский замок", но открытый для всех. Он расположен на живописном берегу реки и предлагает множество интересных мест для исследования. В целом, район замка Шамбор богат архитектурными достопримечательностями, а также предлагает огромный выбор местных вин. До Долины Луары можно добраться в 1,5 часа поездом от вокзала Аустерлиц.

3. Регион Шампань (Champagne Region)

Регион Шампань. Источник: Image stephane MOUY/Pixabay

Франция неразрывно ассоциируется с благородным игристым напитком, поэтому почти преступлением было бы избежать региона, который дал ему название. Чтобы почувствовать уникальную атмосферу Шампани, рекомендуем совершить однодневную поездку вокруг Парижа и посетить следующие локации и достопримечательности:

Виноградники;

Погреба Les Nymphéas;

Реймс, неофициальная столица региона, где когда-то короновали несколько французских монархов.

Также во время этой однодневной поездки из Парижа вы сможете увидеть уникальные королевские соборы и другие архитектурные шедевры, отведать вкусную еду и, конечно, попробовать самые известные напитки в мире. Регион Шампань, в частности город Реймс, расположенный в 89 милях от центра столицы, удобнее всего добраться сюда 45-минутным поездом с вокзала Гар де л'Эст (Париж-Восток).

4. Булонь-Бианкур (Boulogne-Billancourt)

Очень часто путешественники обходят ближайшие пригороды французской столицы, но зря. Например, в топ-10 лучших однодневных поездок из Парижа входит коммуна Булонь-Биянкур, расположенная всего в 10 милях от города. Добраться сюда можно в получасе поезда от вокзала Аустерлиц.

Маршрут этой поездки может выглядеть так:

Прогулка по Булонскому лесу, полному парков и озер;

Посещение музеев, в частности Музея 30-х годов, собирающего все, что связано со стилем ар-деко, Музея Поля-Бельмондо для любителей скульптуры и Музея Альбера-Кана с его коллекцией фотографий XIX века и красивыми садами.

Одна из самых богатых коммун Франции предлагает большой выбор развлечений на любой вкус, как с роскошными ресторанами, так и с независимыми бистро, где можно отведать аутентичные местные блюда.

5. Сен-Дени (Saint-Denis)

Северный департамент Сены, Сен-Дени, известный как "Le 93", имел очень отрицательный имидж из-за преступности и огромных жилых кварталов, похожих на муравейники. Конечно, есть районы, которые лучше избегать, но благодаря проектам городского обновления ситуация значительно улучшилась.

Если вы хотите совершить короткую однодневную поездку из Парижа, рекомендуем забронировать экскурсию в базилику Сен-Дени, содержащую самую большую коллекцию погребальных скульптур XII–XVI веков. В любом случае, вы всего в 13 милях от центра столицы, так что можете вернуться к обзору популярных туристических достопримечательностей, если захотите.

6. Овер-сюр-Уаз (Auvers-sur-Oise)

В письме брату Тео Винсент Ван Гог описал Овер-сюр-Уаз, влюбившись в это магическое место. Спокойная и живописная деревня расположена всего в 32 мили от столицы, поэтому это отличный выбор для однодневной поездки из Парижа.

В течение многих лет Овер-сюр-Уаз привлекало выдающихся художников, в том числе импрессионистов. Среди тех, кто черпал вдохновение в этом месте:

Поль Сезанн;

Шарль-Франсуа Добиньи;

Камиль Писсарро и другие.

На самом деле Ван Гог и его брат нашли свое последнее убежище в Овер-сюр-Уаз. Здесь можно полюбоваться церковью Нотр-Дам-де-л'Ассомпсьон, которую он увековечил в 1890 году. Сама картина выставлена в Музее Орсе и является одной из культовых работ Ван Гога вместе с известными "Подсолнухами".

Чтобы отдать почет художнику, добавьте к маршруту однодневной поездки из Парижа Музей абсента. Это единственный в мире музей, посвященный крепкому алкогольному напитку. Абсент – зеленый "эликсир" может быть как вдохновенным, так и разрушительным, что отражено в экспозиции. До Овер-сюр-Уаз удобно добраться на поезде, который отправляется с вокзала Гар дю Нор в Мари-сюр-Уаз.

7. Версальский дворец (Chateau de Versailles)

Невероятный парковый ансамбль. Источник: Image by jaemin pung/Pixabay

Одна из величайших королевских резиденций в мире. Эта европейская достопримечательность по праву входит в список 10 лучших однодневных поездок из Парижа. Версальский дворец – это впечатляющий дворец. В 1682 году по приказу Людовика XIV бывший охотничий домик был превращен в королевскую резиденцию, очаровывающую своей масштабностью и величием. В процессе было задействовано более 36 тысяч рабочих и мастеров.

Независимо от того, хотите ли вы исследовать скрытые сокровища окружающей территории или лучше познакомиться с известными достопримечательностями, день в Версальском дворце будет полон приключений и впечатлений. Дворец имеет более двух тысяч комнат. Особенно рекомендуем посетить удивительный зеркальный зал, украшенный позолоченными молдингами. Еще одна популярная локация – сад с апельсиновыми деревьями. Если вы ищете возможности для спорта и отдыха, посетите один из прекрасных ресторанов поблизости, таких как Ore Алена Дюкасса или La Mangette.

Расположенный в 18 милях от Парижа, Версальский дворец удобно доступен поездом менее чем за час, что делает его идеальным выбором для быстрой однодневной поездки из Парижа.

8. Ветри-сюр-Сен (Vitry-sur-Seine)

Самый большой город в регионе Валь-де-Марн с примерно 85 тысячами жителей когда-то был почти запрещенной зоной, известной многочисленными социальными волнениями. Сейчас это отличный вариант для однодневной поездки из Парижа, чтобы провести веселый день, полный развлечений и искусства.

Прогуливаясь по красивейшим улицам Витри-сюр-Сен, можно увидеть граффити, созданные известным коллективом стрит-арта C215. Также есть возможность увидеть монументальные уличные произведения искусства, такие как монументальная скульптура Chaufferie avec Cheminée — ода промышленном прошлом города от Жана Дюбюффе. Во время лучших однодневных поездок из Парижа стоит посетить Музей современного искусства MAC VAL, который представит работы французских и международных художников с 1950-х годов до настоящего времени, в частности, инсталляции Кристиана Болтански, Жиля Барбье и Хесуса Рафаэля Сото. Вокруг университета сосредоточены многие модные заведения, такие как бистро с бюджетными ценами, но вкусными и сытными блюдами, не говоря уже о качественном вине.

Витри-сюр-Сен расположен всего в шести милях от столицы, поэтому это одна из самых доступных и лучших однодневных поездок из Парижа. Добраться сюда можно только за семь минут поездом, который отправляется из Bibliothèque François Mitterrand в Les Ardoines.

9. Шартр (Chartres)

Если вы восхищаетесь монументальной и готической архитектурой, Шартр – хорошая идея для однодневной поездки из Парижа. С вокзала Париж Монпарнас 1 и 2 можно добраться сюда чуть больше часа, ведь расстояние между городами составляет всего 56 миль. Собор Нотр-Дам (но не тот, о котором вы думаете), расположенный в Шартре, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря прекрасной сохранности, в частности, большинство витражей являются оригинальными.

Район наиболее привлекателен для любителей готической архитектуры. Прогуливаясь по уютным мощеным улицам, можно найти несколько хороших ресторанов и баров, чтобы расслабиться и насладиться вкусной едой и хорошо подобранными напитками.

В течение шести месяцев года посетители города могут наблюдать потрясающее освещение центра. Поэтому вечерняя прогулка в Шартре должна быть включена в маршрут однодневной поездки вблизи Парижа.

10. Нормандия (Normandy)

Если у вас есть свободный день или даже выходные, поездка в Нормандию, в частности, в ее западную часть, может стать одной из лучших однодневных поездок из Парижа. Исторический прибрежный регион известен своим участием во Второй мировой войне и следы этого все еще заметны повсюду. Посетите пляжи Дня Д, Мемориальный музей Канна и американское кладбище с рядами белых крестов. Нормандия богата не только историческими достопримечательностями, но и удивительными морскими пейзажами. Регион также славится своей пищей – морепродуктами, сыром, сидром и знаменитой курицей пуле.

11. Прованс (Provence)

Аббатство Сенанк и цветущая лаванда, Прованс. Источник: freepik

Средневековый город является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с более чем 50 важными историческими достопримечательностями, что делает его отличным выбором для однодневной поездки из Парижа. Просторные площади, оригинальные фахверковые дома, извилистые улицы – здесь много интересных мест для туристов.

Главной достопримечательностью Прованса является укрепление с фортифицированными воротами, построенные в XII–XIII веках. Также стоит увидеть башню Цезаря, башню XII века, которая использовалась как королевская крепость.

Каждый год в Провансе проводятся несколько масштабных исторических реконструкций с развлечениями и представлениями. Изюминкой фестиваля является шоу "Орлы укреплений", во время которого можно увидеть своими глазами древнее искусство соколиной охоты.

12. Фонтенбло (Fontainebleau)

Королевская Франция – это не только Версаль. В частности, средневековый дворец Фонтенбло когда-то служил домом для Наполеона III (племянника знаменитого полководца и государственного деятеля), а прежде Людовика VII. Имение также получило титул "Второго Рима" благодаря комнате, специально украшенной для Папы Пия VII.

Также в рамках крутой однодневной поездки из Парижа стоит посетить замок Во-ле-Виконт, который обустроил тот самый архитектор, работавший в Версальском дворце.

Еще одна природная достопримечательность города — лес Фонтенбло с его фантастическими видами и валунами, которые кажутся разбросанными великаном. Кроме того, здесь произрастает около трех тысяч видов грибов.

До Фонтенбло можно добраться на поезде с вокзала Гар де Лион всего за 40 минут.

13. Домен Шантийи (Domaine de Chantilly)

Одна из лучших однодневных поездок из Парижа к северу от столицы – это поездка в Домен Шантийи. Усадьба, которая когда-то была домом герцога Омаха, имеет большую коллекцию картин, декоративных объектов и книг. Кроме прогулок по галереям замка, вы можете посетить роскошные апартаменты и насладиться прохладой пышных садов. Бывшие конюшни превратили в конный музей.

Обязательно совершите свою однодневную поездку за пределы Парижа знаменитым десертом на основе крема Шантийи (взбитых охлажденных сливок с сахаром).

Интересно, что в 2005 году величественный замок принимал свадьбу футбольной звезды Роналдо. Аренда поместья стоила колоссальные 700 000 евро!

14. Монтрей и Венсенн (Montreuil and Vincennes)

Если вы хотите увидеть французские достопримечательности из другой перспективы, совершите однодневные поездки вблизи Парижа в города Монтрей и Венсенн. Это самые восточные пригороды столицы с богатым культурным и историческим наследием. Например, в Монтрее расположен первый блошиный рынок в форме лабиринта Les Puces de Montreuil, где можно найти настоящие сокровища, иногда за бесценок. Город также менее привлекателен, чем его сосед, но больше наполнен искусством, что запечатлено в многочисленных музеях и галереях, мастерских художников и даже стенах, покрытых граффити.

Венсен также является хорошим выбором для однодневной поездки из Парижа. Здесь расположен замок Венсенн, идеально сохранившийся замок, который выглядит так, будто сошел со страниц сказочной книги или открытки. Он может похвастаться самой высокой средневековой башней в Европе.

Монтрей и Венсенн расположены всего в шести милях от центра Парижа. Добраться сюда можно за 18 минут поездом, который отправляется из Châtelet les Halles.

15. Парк Со (Parc de Sceaux)

Очень красивое, но малоизвестное имение, расположенное к югу от столицы, с большими садами и небольшим замком. Прекрасная однодневная поездка из Парижа в Парк Со — один из самых приятных способов уйти от шумного города на выходные, особенно весной или летом, когда можно устроить пикник с пледом под цветущими сакурами. Для этого рекомендуем выбрать красочный Bosquet Nord. Для гурманного пикника посетите следующие места:

Au Porcelet Rose для терринов и салатов;

для терринов и салатов; Verdot с большим выбором местного козьего сыра;

с большим выбором местного козьего сыра; Sarah Baker — пекарня с идеальными багетами и вкусными эклерами из Нутеллой.

По средам и субботам работает рынок, где можно купить свежие фрукты и овощи.

Далее веселая однодневная поездка из Парижа продолжается прогулкой по впечатляющим садам, которые спроектировал архитектор Версаля Андре Ленотр.

Совершите поездку чашкой чая в Plaisirs des Thés, расположенном по адресу 96 Rue Houdan. Это прекрасное место со старинной вывеской, чайными столиками и аутентичной кассой с прошлых времен. Здесь предлагают большой выбор чая Mariage Frères и горячий шоколад Viennois, которые добавят нужное количество сахара для возвращения в столицу.

16. Лилль (Lille)

В 2004 году этот оживленный университетский город получил статус культурной столицы Европы. Лилль – одна из лучших однодневных поездок за пределы Парижа, предлагающая все необходимое для незабываемого путешествия – от архитектурных чудес до гастрономической сцены и произведений искусства. Старый город Вье-Лилль граничит с Бельгией и Францией, центром которого является очаровательная La Grande Place XVII века. Среди локаций, которые следует увидеть:

Дворец изящных искусств (Palais des Beaux-Arts) – один из крупнейших музеев страны;

– один из крупнейших музеев страны; Кондитерская Méert, известная своими особыми ванильными вафлями, основана в 1761 году.

Однодневная поездка из Парижа не будет полной без остановки в Лилльской опере, перестроенной в начале 1900-х годов после того, как оригинальное здание сгорело.

17. Лион (Lyon)

Расположенный в двух часах езды поездом от столицы, Лион — университетский город, который следует выбрать для лучших однодневных поездок из Парижа. Гастрономическая столица Франции – дом для знаменитого ресторана Поля Бокюза. В Лионе есть несколько значительных достопримечательностей, получивших статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Город позволяет наслаждаться расслабленной, спокойной атмосферой во время прогулок по полупустым булыжным улицам, узким переулкам, где почти всюду пахнет свежеиспеченным хлебом. Во время однодневной поездки за пределы Парижа не забудьте подняться на террасу базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер, которая предлагает лучшие виды на город. Узнать о древней истории Лиона можно в Галло-Римском музее, имеющем большое количество древних римских артефактов в своей коллекции. Еще одна особенность города – трабулы, крытые проходы, датируемые IV веком.

18. Мон-Сен-Мишель (Mont Saint-Michel)

Мон-Сен-Мишель на западе, Франция. Источник: freepik

Знаменитый остров Мон-Сен-Мишель возвышается над водами залива Сен-Мишель в Нормандии. На его самой высокой точке расположено уникальное аббатство с таким же названием, включенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Популярная однодневная поездка из Парижа позволяет посетить средневековое место паломничества, являющегося настоящим чудом готической архитектуры с величественной церковью и элегантными монастырскими галереями.

Во время прилива Мон-Сен-Мишель выглядит как отдаленный остров. Однако при отливе дорога ведет от материка к бенедиктинскому аббатству. Современные путешественники преодолевают тот же путь, что и средневековые паломники много лет назад. Кроме религиозных сооружений, на острове есть эклектичные магазины, несколько ресторанов и старые мощеные улицы, по которым приятно гулять. Чтобы увидеть все достопримечательности, лучше всего совершить однодневную поездку из Парижа в рамках тура или самостоятельно, а также при желании можно остаться на ночь.