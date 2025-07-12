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Война в Украине

Россия выбрала новую тактику для ударов по Украине дронами

Александр КоваленкоАлександр Коваленко

Россия выбрала новую тактику для ударов по Украине дронами
Россия выбрала новую тактику для ударов по Украине дронами

К сожалению, российское командование оценило пуски дронов-камикадзе Shahed-136 с пикапа.

Как известно, в Орловской области проходили с начала весны испытания пусков Shahed-136 по пикапам на максимально доступной скорости.

Такой метод позволяет предоставлять дрону-камикадзе дополнительному разгону-ускорению с экономией топлива, а также производить пуски в движении практически со всех доступных дорог и трасс, не ограничиваясь определенными, уже хорошо известными площадками.

Кроме того, этот метод может создать значительные проблемы в вопросах фиксации и сопровождения дронов-камикадзе, а также действий на опережение.

Экономия топлива может позволить конструкторам снизить объем топливного бака, за счет чего могут увеличить боевую часть.

Ну и то, что любят все российские генералы – выделение бюджета на закупку пикапов, который, надеемся, будет успешно опилен.

Как бы то ни было, а тенденция отрицательная. Если решения будут приниматься быстро, такой метод пусков уже этим летом может стать широко распространенным в РОВ.

Источник:Telegram

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