Историческая гостиница Anantara Siam в Бангкоке обновляет помещение, продолжая принимать гостей

Anantara Siam Bangkok, известная роскошная гостиница, расположенная в престижном районе Ратчадамри, начала масштабную реновацию стоимостью 50 миллионов долларов. Обновление, которое планируется завершить в два этапа к 2026 году, охватит гостевые номера, общественные просторы, рестораны и удобства. Основное внимание уделяется сохранению большинства услуг при ремонте, чтобы минимизировать неудобства для посетителей. Реновация направлена на чествование наследия гостиницы с добавлением элегантных современных элементов дизайна.

Реновация будет проходить в два основных этапа:

Первый этап сосредоточен на обновлении гостевых номеров, лаунджей, бассейна и фитнес-центра.

сосредоточен на обновлении гостевых номеров, лаунджей, бассейна и фитнес-центра. Второй этап охватывает виллы, рестораны, в частности, ресторан Spice Market, лобби, бальный зал и просторы для мероприятий.

В ходе проекта некоторые объекты будут временно перенесены, но основные услуги останутся доступными, чтобы обеспечить гостям комфортное пребывание.

"Мы верим, что сегмент роскошного гостеприимства в Бангкоке имеет чрезвычайный потенциал для роста. Anantara Siam давно играет ключевую роль в центре столицы – не только для международных посетителей, но и для местного сообщества", – отметил Торстен Рихтер, генеральный менеджер гостиницы Anantara Siam Bangkok.

Путешественники, посещающие этот район, найдут несколько известных достопримечательностей в легкой доступности от отеля. Парк Лумпхини, большой городской зеленый простор, предлагает дорожки для пробежек, лодки для прогулок и спокойный отдых от городского шума. Храм Эраван славится своей религиозной значимостью и красочными традиционными плясками, привлекающими как местных жителей, так и туристов. Рядом расположен CentralWorld, предлагающий широкий выбор магазинов, ресторанов и развлекательных заведений. Кроме того, неподалеку торговый центр Siam Paragon известен роскошными магазинами и поразительным гастрономическим рынком, что делает его удобной остановкой для гурманов и шопоголиков. Парк Бенджасири, также известный как Королевский парк, – любимое место для отдыха, наблюдение за людьми или развлечений для детей на игровой площадке. Наконец, оживленная улица Сой Ковбой, известная развлекательная зона, позволяет посетителям окунуться в яркую ночную жизнь Бангкока в нескольких минутах от отеля.

Отель остается спокойным убежищем вблизи бурной ночной жизни Бангкока. Источник: unsplash

Эта реновация значима для путешественников, поскольку обещает улучшенный опыт, сочетающий аутентичную тайскую культуру с современными удобствами. Гостям следует учитывать, что ремонт продолжается, хотя отель прилагает максимум усилий, чтобы минимизировать неудобства. Это обновление является частью более широкой тенденции в Бангкоке, где классические отели сохраняют свое наследие, одновременно усовершенствуя предложения для современных посетителей.