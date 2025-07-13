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Путин прощупывает Трампа "на слабо"

Ян ВалетовЯн Валетов

Путин прощупывает Трампа 'на слабо'
Путин прощупывает Трампа ''на слабо''

Есть информация, что Лавров передал Рубио новые предложения по дорожной карте прекращения военных действий в Украине. Какие неизвестно, но Рубио обещал донести российские инициативы до президента США.

Судя по всему, недовольство Трампа несговорчивостью Путина подействовало. Тем более что недовольство начало превращаться в конкретное железо для Украины.

Кстати, такая сговорчивость после серии заявлений Трампа и европейских лидеров была вполне ожидаемой. Типичная Путинская чекистская тактика, потрогать противника "на слабо", посмотреть, как и кого можно нагнуть, как и кого обмануть... в какой момент прилетит по носу или не прилетит? Нащупали красную линию? Значит, давайте рыть окопы вдоль нее!

Во всяком случае, пока Рубио слушает и собирается докладывать Трампу о новых идеях минубивств, на фронте продолжаются боевые действия, по нашим городам летят дроны и ракеты. Здесь нашим союзникам нужно понять, что любое ослабление давления на кремлевский режим – именно то, что нужно Путину. Любое послабление – это возможность для россиян убить тысячу-другую украинцев, захватить еще несколько квадратных километров украинской земли, разрушить еще десяток кварталов.

Искать у российских властей стремление к миру, это как искать целомудрие в солдатском публичном доме – конечно, попробовать можно, но вот найти... На мой беспристрастный взгляд, происходящее в дипломатических кулуарах – имитация мирного процесса при полном отсутствии какой-либо переговорной базы. Имхо, не существует общих точек между сторонами для устройства перемирия. И быть их не может.

Есть захватническая империалистическая война, развязанная РФ, есть агрессор и жертва его злости. И до тех пор, пока агрессору не оказывают по сопатке, не поломают ему руки и ноги, и не водят на его территории, любая попытка утихомирить его будет исключительно работать ему на руку.

Если Трамп это понял, как понял Мерц, то попытки Путина в очередной раз выиграть время для закрепления успеха будут напрасны. Если же Трамп решит, что "Володя одумался", то ничего кроме новых жертв и потерь это не принесет.

Россия останавливается там, где ей дали по сусалам, а не там, где хотели с ней договориться с миром. Любое проявление миролюбия или уступчивости традиционно рассматривается российскими властями, как проявление слабости.

Зачем договариваться с теми, кого можно убить? Попытку считать Россию договороспособной и стремящейся к разрешению конфликта нужно рассматривать как попытку суицида. И не по-другому.

Впрочем, Америка, как известно, всегда в итоге выбирает правильное решение. Но после того, как перепробовала все остальные...

Источник:facebook.com

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