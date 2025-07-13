Путин прощупывает Трампа ''на слабо''

Есть информация, что Лавров передал Рубио новые предложения по дорожной карте прекращения военных действий в Украине. Какие неизвестно, но Рубио обещал донести российские инициативы до президента США.

Судя по всему, недовольство Трампа несговорчивостью Путина подействовало. Тем более что недовольство начало превращаться в конкретное железо для Украины.

Кстати, такая сговорчивость после серии заявлений Трампа и европейских лидеров была вполне ожидаемой. Типичная Путинская чекистская тактика, потрогать противника "на слабо", посмотреть, как и кого можно нагнуть, как и кого обмануть... в какой момент прилетит по носу или не прилетит? Нащупали красную линию? Значит, давайте рыть окопы вдоль нее!

Во всяком случае, пока Рубио слушает и собирается докладывать Трампу о новых идеях минубивств, на фронте продолжаются боевые действия, по нашим городам летят дроны и ракеты. Здесь нашим союзникам нужно понять, что любое ослабление давления на кремлевский режим – именно то, что нужно Путину. Любое послабление – это возможность для россиян убить тысячу-другую украинцев, захватить еще несколько квадратных километров украинской земли, разрушить еще десяток кварталов.

Искать у российских властей стремление к миру, это как искать целомудрие в солдатском публичном доме – конечно, попробовать можно, но вот найти... На мой беспристрастный взгляд, происходящее в дипломатических кулуарах – имитация мирного процесса при полном отсутствии какой-либо переговорной базы. Имхо, не существует общих точек между сторонами для устройства перемирия. И быть их не может.

Есть захватническая империалистическая война, развязанная РФ, есть агрессор и жертва его злости. И до тех пор, пока агрессору не оказывают по сопатке, не поломают ему руки и ноги, и не водят на его территории, любая попытка утихомирить его будет исключительно работать ему на руку.

Если Трамп это понял, как понял Мерц, то попытки Путина в очередной раз выиграть время для закрепления успеха будут напрасны. Если же Трамп решит, что "Володя одумался", то ничего кроме новых жертв и потерь это не принесет.

Россия останавливается там, где ей дали по сусалам, а не там, где хотели с ней договориться с миром. Любое проявление миролюбия или уступчивости традиционно рассматривается российскими властями, как проявление слабости.

Зачем договариваться с теми, кого можно убить? Попытку считать Россию договороспособной и стремящейся к разрешению конфликта нужно рассматривать как попытку суицида. И не по-другому.

Впрочем, Америка, как известно, всегда в итоге выбирает правильное решение. Но после того, как перепробовала все остальные...